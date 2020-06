Les interrogations sur les arrangements américano-turco-russes en Libye et les efforts maghrébins pour résoudre la crise au menu des journaux

13 Juin 2020

Tripoli, Libye, 13 juin (Infosplusgabon) - Les efforts politiques entrepris après les développements militaires dans l'Ouest du pays marqués par la débandade des troupes de Haftar après la défaite infligée par les forces de l'armée loyale au gouvernement d'union nationale et leur expulsion de Tripoli, ont débouché sur d'intenses contacts entre les pays impliqués dans la crise libyenne, selon les journaux libyens paru cette semaine qui s'interrogent sur la nature des arrangements "obscurs" scellés entre les Etats-Unis, la Turquie et la Russie.

Les efforts diplomatiques des pays de l'Union du Maghreb arabe (UMA) pour contribuer à la recherche d'un règlement pacifique à la crise en Libye, ont figuré au menu de la couverture de la presse libyenne qui s'est intéressée aussi à la découverte de charniers à Tarhouna, dernière ville dans l'Ouest du pays reprise aux troupes de Haftar.

Le journal Al-Wassat a indiqué qu'au moment où la scène sur le terrain au niveau local dévoile des signaux clairs que les forces du gouvernement de l'Accord national ont l'intention d'avancer sur la ville de Syrte (Centre), après avoir réussi à prendre le contrôle la ville de Tarhouna, les mouvements de Washington dans le dossier libyen à l'échelle internationale ont fourni des signaux "vagues" allant de sa réjouissance à l'égard de l'initiative du Caire au rejet de l'influence russe croissante, avec la focalisation d'Ankara et derrière lui le gouvernement d'union pour faire trancher la bataille de Syrte avant de reprendre les pourparlers politiques.

Le journal a précisé que la Turquie semble bénéficier le plus de la réticence des Américains à diriger toute initiative pour arrêter les affrontements militaires en Libye.

Le journal Al-Wassat a rapporté que l'incitation du secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, des parties en conflit à combattre l'influence russe en Libye, laisse présager qu'Ankara a reçu le feu vert pour aller de l'avant dans son soutien en faveur du gouvernement d'union, d'autant plus que le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a parlé de nouveaux accords entre son pays et les États-Unis dans le dossier libyen lors d'une interview accordée à la chaîne officielle "TRT".

Il a souligné, selon le journal, les efforts visant à contrôler toute la ville de Syrte, la base d'Al-Joufra à 600 kilomètres au Sud de la capitale, Tripoli, et à progresser sur la bande côtière et à rétablir le contrôle sur les champs de pétrole au Sud et des puits de gaz sur la bande côtière, en particulier autour de la ville de Syrte.

Dans le contexte de l'élan diplomatique, Recep Tayyip Erdogan et son homologue russe, Vladimir Poutine ont discuté de la crise libyenne, a indiqué Al-Wassat, ajoutant que la présidence russe a affirmé que les deux présidents "se sont déclarés gravement préoccupés par les affrontements en cours en Libye".

Il ajouté que "le président russe a souligné l'importance du cessez-le-feu en Libye et la reprise du dialogue entre les Libyens dès que possible, sur la base des décisions de la Conférence internationale de Berlin, du 19 janvier 2020, approuvées par le Conseil de sécurité dans sa résolution n°2510, et d'autres initiatives internationales visant à atteindre un règlement diplomatique et politique du conflit libyen".

Evoquant l'initiative du Caire pour résoudre la crise, le journal a signalé qu'au moment où s'accélérait les réactions à la proposition du président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, la Russie et les États-Unis d'Amérique ont annoncé leur soutien à cette proposition en contrepartie d'un rejet turc et du gouvernement d'union nationale.

Il ne semble pas, selon le journal, que les trois parties aient la même vision de la paix en Libye, ce qui oblige les forces du gouvernement d'union nationale à insister sur le contrôle de la ville de Syrte et d'Al-Jafra en échange de la mise en garde russe "le mot de passe" dans tous les arrangements dans les prochains jours.

Cette situation intervient au milieu des craintes d'une confrontation directe, surtout qu'Erdogan a reconnu que les prochaines étapes conjointes dans La Libye seront déterminées par des consultations avec Poutine lorsqu'il soulèvera la question de la présence de soldats russes et de 19 avions de guerre sur le sol libyen, a ajouté le journal.

Pour sa part, le journal Afrigatenews, a abordé les charniers découverts à Tarhouna dernier fief du Haftar dans l'Ouest du pays, rapportant que le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exprimé "son grand choc face à la découverte de plusieurs charniers en Libye, ces derniers jours, la plupart à Tarhouna".

Se faisant l'écho d'un communiqué publié par le porte-parole du Secrétaire général de l'ONU, tard vendredi soir, à New York, dans lequel il a appelé à "une enquête approfondie et transparente et à traduire les coupables en justice".

Dans sa déclaration, le Secrétaire général a notamment appelé les autorités à "protéger les charniers contre les manipulations, à identifier les victimes, à identifier les causes des décès et à restituer les corps à leurs familles", a précisé le journal.

Le Secrétaire général a rappelé, selon le journal, une fois de plus, à toutes les parties en conflit en Libye leurs obligations en vertu du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme.

Jeudi, la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) a déclaré qu'"elle suivait avec une vive inquiétude des informations très horribles sur la découverte d’au moins 8 charniers au cours des derniers jours, la plupart à Tarhouna".

"Conformément au droit international, les autorités doivent mener une enquête rapide, transparente et efficace sur la commission d'exécutions extrajudiciaires", a-t-elle déclaré dans un tweet sur son compte Twitter repris par le journal.

Revenant aux efforts diplomatiques, le journal Al-Wassat a précisé que le dossier libyen a été au centre d'une activité diplomatique fébrile au Maghreb, dans une course entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie pour assurer la médiation entre les parties libyennes, alors que des dispositions étaient prises pour préparer un sommet entre Rabat et Ankara dans quelques semaines.

Le journal Al-Wassat a signalé que le président tunisien, Kaïs Saïd a reçu le ministre marocain des Affaires étrangères et de la Coopération afro-africaine, Nasser Bourouita, lors d'une visite à Tunis, la capitale, qui n'a pas révélé sa durée, au cours de laquelle il lui a transmis un "message oral du roi Mohammed VI concernant les relations bilatérales et leur développement, ainsi que la situation régionale et internationale".

Par ailleurs, le ministre tunisien des Affaires étrangères, Noureddine Erray est intervenu, lors d'une réunion avec la commission de la défense au Parlement, a indiqué le journal qui précise qu'il a révélé la préparation par son pays d'une initiative sur le dossier libyen, qui sera soumise au Conseil de sécurité de l'ONU.

La décision du Maroc est intervenue juste un jour après que cinq ministres algériens ont atterri à Nouakchott, la capitale mauritanienne pour rencontrer le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, a indiqué le journal.

Selon le journal, bien que l'agence officielle mauritanienne de presse ait vaguement abordé les grandes lignes de cette rencontre, les autorités algériennes ont déclaré qu'une rencontre entre la délégation et El-Ghazouani était l'occasion d'ouvrir le dossier libyen.

Le même jour, l'Algérie a annoncé son intention de "jouer son rôle de médiateur pour résoudre la crise libyenne et mettre un terme aux effusions de sang" tout comme, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadom a eu un entretien téléphonique avec ses homologues d'Espagne, d'Italie et d'Irlande sur le dossier libyen qui était au centre de leurs pourparlers.

