13 Juin 2020

Tripoli, Libye, 13 juin (Infosplusgabon) - La Libye a enregistré, vendredi, 16 nouveaux cas coronavirus et un décès, portant à 409 le nombre total de malades dans le pays et celui des décès à six, a annoncé, samedi, le Centre national de lutte contre les maladies.

Par ailleurs, 59 patients ont été déclarés guéris sur les 409 cas, 344 étant porteurs actifs.

FIN/ INFOSPLUSGABON/AZS/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon