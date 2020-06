Burkina Faso : Le secteur minier a versé 29,85 milliards de F CFA aux collectivités territoriales en 2019

12 Juin 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 12 juin (Infosplusgabon) - Au titre du fonds minier de développement local, 29,85 milliards de F CFA ont été déjà repartis entre les collectivités territoriales, courant l’année 2019, a déclaré, vendredi, le ministre burkinabè en charge des Mines, Oumarou Idani.

"Aussi, l’une des ambitions affichées par son département sera-t-il de travailler au renforcement des capacités des acteurs locaux", a souligné M. Idani à l’ouverture du Conseil d’administration de son département.

Les actions entreprises ont permis d’atteindre des résultats satisfaisants, a-t-il indiqué, ajoutant que les recettes directes au profit du budget de l’Etat ont connu une progression de plus de 2%.

Le secteur a atteint des résultats assez probants de l’avis du ministre en charge des mines, car l’année 2019 a connu le démarrage des travaux de construction de la mine d’or de OREZONE BOMBORE SA et de celle de Sanbrado.

Le Burkina Faso compte une quinzaine de mines industrielles. Depuis 2009, le secteur minier est en plein expansion dans le pays avec plus de 52 tonnes d'or en 2018 pour près de 11% du PIB et 71% des recettes d'exportation du pays, soit 1 308 milliards de F CFA.

Pour l’année 2020, le ministère va améliorer la pratique et le contrôle des activités minières et de celle de la gestion, tout en renforçant son partenariat en matière de recherche géologique et minière. L’accent sera également mis sur la réhabilitation des mines fermées, selon le ministre en charge des mines.

FIN/ INFOSPLUSGABON/UJH/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon