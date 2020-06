Kenya : Le Kenya enregistre 4 morts supplémentaires, portant le bilan total des victimes de la Covid-19 à 96

12 Juin 2020

Nairobi, Kenya, 12 juin (Infosplusgabon) - La mort de 4 patients supplémentaires, ce vendredi, porte à 96, le nombre de victimes de la COVID-19 au Kenya.

Les autorités sanitaires ont déclaré, au cours d'un briefing quotidien sur la situation de l'épidémie dans le pays, qu'ils ont enregistré 90 nouvelles contaminations au cours des dernières vingt-quatre heures, portant ainsi le nombre de contaminations à 3305 à l'échelle nationale.

Le Secrétaire administratif en chef du ministère kényan de la Santé, Rashid Aman, a déclaré que toutes les personnes qui ont été testés positives sont de nationalité kényane. Selon lui, 2419 échantillons ont été testés.

Les 90 nouveaux cas comprennent 62 hommes et de 28 femmes, le plus jeune parmi eux est âgé de 14 ans tandis que le doyen est âgé de 80 ans.

Et ce qui est devenu maintenant un scénario familier aux kényans est que, les villes de Nairobi, Mombasa et les comtés de Busia, restent les zones les plus chaudes avec respectivement, 36, 34, et 12 cas de contaminations pour chacune de ces localités.

Tous les douze cas enregistrés au niveau du comté de Busia qui se trouve à la frontière entre le Kenya et son voisin de l'Ouest, l'Ouganda, étaient des chauffeurs de camion testés positifs au point frontalier de Busia.

Sur une note positive, le ministère kényan de la Santé a annoncé que 72 personnes ont été libérées de l'hôpital après avoir recouvert la guérison, ce qui porte ainsi le nombre total de personnes guéries à 1164.

On signale que depuis le premier cas enregistré dans le pays, le 12 mars, les autorités sanitaires ont testé 108.666 échantillons.

Pendant ce temps, le Kenya commence à mettre sur pied un plan de dispensation de soins à domicile dans le but de libérer les espaces dans les hôpitaux.

