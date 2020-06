Soudan : L'UNAMID lance un appel au calme à la suite d'affrontements armés dans un camp de déplacés au Darfour

12 Juin 2020

Khartoum, Soudan, 12 juin (Infosplusgabon) - L'opération hybride Nations Unies/Union africaine au Darfour (UNAMID) a lancé un appel au calme dans le Sud du Darfour à la suite de l'assassinat de deux personnes et de la blessure d'une autre dans un camp pour les déplacés à l'intérieur du pays (IDPS).

Dans un communiqué de presse publié, ce vendredi, l'UNAMID a exhorté les différentes communautés au Sud du Darfour à faire preuve de retenue et à maintenir le calme à la suite de l'incident qui s'est produit dans le camp Kalma, dans le but de permettre et de faciliter les enquêtes de la police dans cette tuerie de deux personnes et la blessure d'une autre.

Selon le communiqué -toutes les victimes qui appartiendraient à la communauté nomade- auraient fait une irruption dans le camp pour les déplacés après s'être trompés de chemin. L'incident a ensuite conduit à des éventuels actes et menaces de représailles de la part de la communauté impactée.

Certains observateurs pensent que l'incident a pris une autre tournure puisqu'il intervient à vingt-quatre heures, voire quarante-huit heures, après l'arrestation par la Cour pénale internationale de M. Koshab, un chef de milice accusé de violations en masse de droits humains et de crimes au Darfour, sous le règne du président déchu, Omar El Béchir.

"Conformément à son mandat pour la protection des civils, l'UNAMID est ainsi intervenu rapidement et a déployé deux unités de la police et une unité militaire à l'intérieur et à l'extérieur du camp pour prévenir des actes de violences supplémentaires ou de potentiels représailles à cause de ces tueries. La force de l'UNAMID déployée sur place de concert avec une équipe civile, sont en train de travailler étroitement avec les forces gouvernementales du Soudan du Nord pour apaiser les tensions et restaurer le calme", souligne le communiqué.

Le communiqué a également indiqué que M. Jeremiah Mamabolo, représentant conjoint de l'UA-ONU au Darfour et patron de l'UNAMID, a imploré la communauté Kalma de ne pas envenimer la situation et a invité les parties en conflit à faire recours à des moyens légaux pour résoudre ce problème.

"J'aimerais transmettre mes sincères condoléances aux familles des défunts et mes vœux pour un prompt rétablissement de la personne blessée. Nos pensées sont avec vous", a -t-il déclaré, avant d'ajouter : "Je lance un appel à toutes les communautés impliquées à faire preuve de retenue et à privilégier la recherche de la justice à travers des procédures judiciaires appropriées et à un non recours à la violence armée".

