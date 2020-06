45 nouveaux cas de coronavirus, 11 guérisons et 02 décès enregistrés au Congo

11 Juin 2020

Brazzaville, Congo, 11 juin (Infosplusgabon) - Le ministère congolais de la Santé et de la population a annoncé, ce mercredi, 45 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 11 guérisons et deux décès ai Congo.

Selon le coordonnateur du Comité technique de riposte au Covid-19, Dr. Gilbert Ndziessi, le Congo compte actuellement 728 cas confirmés de coronavirus, 221 cas guéris et 24 décès.

Par ailleurs, dans le cadre de la riposte contre le coronavirus, la Chine a fait mardi un nouveau don au Congo de matériels de prévention contre le coronavirus constitués de 150.000 masques simples et sophistiques, de respirateurs, de 10.000 tests réactifs, tactiques, notamment.

De son côté, le président de la Commission nationale de suivi de la coopération du Forum Chine-Afrique, Jean Jacques Bouya, qui a réceptionné ce don, a loué les efforts de la Chine. '

'"Depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, le gouvernement chinois a toujours été sensible aux préoccupations du Congo. Ce don est d'une importance capitale et répond à l'appel du président de la République pour un dépistage massif de la population. Tous ces équipements seront mis à la disposition des organisations pour faire un partage équitable '', a déclaré Jean Jacques Bouya, également ministre congolais de l'Aménagement du territoire et de la délégation générale des grands travaux.

Sept des douze départements du Congo sont touchés par la pandémie du Coronavirus.

Brazzaville, la capitale et Pointe-Noire, principal centre économique et industriel du pays, au Sud, sont l'épicentre de la Covid-19 au Congo, rappelle-t-on.

