L'Ethiopie reçoit des fonds pour lancer une étude financière sur la liaison ferroviaire de la mer Rouge

Addis-Abeba, Ethiopie, 11 juin (Infosplusgabon) - L'Ethiopie et le Soudan prévoient de construire une voie ferrée à écartement normal de 1.512 km reliant les deux pays au port du Soudan sur la mer Rouge, ont indiqué mardi des sources officielles.

La Banque africaine de développement (BAD), qui finance une étude financière du projet, a déclaré que le conseil d'administration avait approuvé une subvention de 1,2 million de dollars américains à l'Ethiopie pour financer l'étude de faisabilité du chemin de fer.

La subvention, provenant du fonds de la BAD, la branche de prêt à taux préférentiel, couvrira 35 % du coût total de l'étude, estimé à 3,4 millions de dollars américains.

Le reste du financement sera assuré par le mécanisme de préparation des projets d'infrastructure du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) sous la forme d'une subvention de 2 millions de dollars américains, et par une contribution de 100 000 dollars américains de chacun des deux pays.

Le financement a été approuvé en janvier.

L'étude de faisabilité complète, d'une durée de deux ans, évaluera la viabilité technique, économique, environnementale et sociale du projet proposé, ainsi que d'autres modalités de financement, notamment un partenariat public-privé (PPP).

La ligne ferroviaire reliera Addis-Abeba en Éthiopie à Khartoum au Soudan, avec une extension à Port Soudan sur la mer Rouge.

Le tracé, approuvé par les deux gouvernements, s'étend sur 1.522 km entre Addis-Abeba et Port Soudan.

Selon le document présenté aux directeurs du Fonds africain de développement, l'absence d'une route artérielle régionale reliant l'Éthiopie, le Soudan et d'autres pays de la Corne de l'Afrique est un frein au commerce, au développement et à l'intégration régionale.

La circulation des biens et des personnes entre le Soudan et l'Éthiopie nécessite souvent l'utilisation de plusieurs modes de transport, ce qui augmente les coûts et allonge la durée des trajets.

Les conclusions de l'étude de faisabilité seront très attendues car sa mise en œuvre bénéficiera à une grande partie des 110 millions d'Éthiopiens et des 43 millions d'habitants du Soudan, ainsi qu'aux populations de la région au sens large.

Le projet proposé s'inscrit dans le cadre du document de stratégie pays 2016-2020 de la BAD pour l'Éthiopie.

