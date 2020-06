L'OMS déclare qu'il n'y a pas de lien entre deux épidémies d'Ebola en RDC

11 Juin 2020

Brazzaville, Congo, 11 juin (Infosplusgabon) - Une nouvelle analyse des séquences génétiques effectuée par l'Institut national de recherche biomédicale (INRB) de la République démocratique du Congo (RDC) a révélé que le virus Ebola nouvellement identifié circulant dans la province de l'Équateur, dans l'ouest de la RDC, est différent de celui qui avait infecté plus de 3.400 personnes dans la partie orientale du pays.

La 11ème épidémie d'Ebola en RDC a été annoncée le 1er juin 2020 après qu'un groupe de cas ait été détecté dans la région de Mbandaka, dans la province de l'Équateur.

Selon une déclaration du Bureau régional africain de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'analyse du séquençage génétique de l'INRB a également révélé que le virus de la dernière épidémie est distinct du précédent qui avait frappé la même région en 2018.

L'enquête est en cours pour déterminer la source du nouveau foyer, mais il est probable qu'il provienne d'une source animale, selon la déclaration.

"Nous ne sommes pas surpris de constater qu'il n'y a aucun lien entre l'épidémie actuelle à Mbandaka et les deux précédentes. Les foyers actuels d'Ebola sont très éloignés les uns des autres et une interdiction de vol est en vigueur en raison de la COVID-19", a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique.

"Les autorités sanitaires nationales, soutenues par l'OMS et ses partenaires, ont mené une action efficace contre le virus d’Ebola dans l'est de la RDC, malgré d'énormes difficultés. Nous espérons que la même expertise nationale sera mise à profit pour surmonter l'épidémie actuelle à Mbandaka".

La déclaration indique que l'OMS disposait de plus de 20 personnes sur le terrain pour soutenir le ministère de la santé et ses partenaires dans leur réponse à l'épidémie de Mbandaka et à la communauté rurale de Bikoro.

Des effectifs supplémentaires arriveront cette semaine pour aider le ministère de la santé à contenir l'épidémie.

L'OMS a déclaré avoir travaillé avec le ministère de la Santé de la RDC, les centres africains de contrôle et de prévention des maladies, le mouvement de la Croix-Rouge, l'UNICEF et d'autres partenaires au cours des deux dernières années pour renforcer la capacité de réponse aux épidémies d'Ebola en RDC.

"Le virus Ebola est endémique dans les réservoirs animaux de la RDC, on s'attendait donc à ce que de nouveaux cas apparaissent", a déclaré le Dr Moeti. "Si la nouvelle épidémie d'Ebola à Mbandaka représente un défi, nous sommes prêts à le relever. Avec chaque expérience, nous réagissons plus rapidement et plus efficacement".

En collaboration avec le ministère de la Santé et ses partenaires, l'OMS a déployé des vaccinateurs dans les zones touchées. Plus de 600 personnes ont été vaccinées dans les zones sanitaires de Mbandaka et de Wangata.

Jusqu'à présent, 2.200 doses de vaccin ont été livrées et d'autres sont attendues à la fin de la semaine.

L'OMS s'est engagée à appliquer les leçons tirées des précédentes flambées d'Ebola, notamment en s'engageant encore davantage auprès des communautés et en confiant aux autorités sanitaires locales le soin de diriger la réponse au niveau local.

L'OMS a également déclaré qu'elle avait tendu la main à des groupes communautaires clés, tels que les chefs de communauté, les chefs religieux et les groupes de jeunes dans les zones touchées.

