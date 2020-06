La société civile proteste contre le meurtre d'un Gambien aux États-Unis

11 Juin 2020

Banjul, Gambie, 11 juin (Infosplusgabon) - De nombreuses organisations de la société civile (OSC) en Gambie ont envoyé, mardi, une pétition à l'ambassade américaine à Banjul, pour protester contre le meurtre d'un Gambien, Momodou Lamin Sisay, par la police américaine.

Les OSC ont également adressé plusieurs demandes au gouvernement américain, demandant que justice soit faite dans les meurtres de George Floyd et Sisay.

Des membres des forces de police américaines en Géorgie avaient abattu le 29 mai 2020 M. Sisay, le fils d'un diplomate gambien, Larrie Sisay.

Une déclaration des membres de la société civile, signée par leur secrétaire général, Madi Jorbateh, et remise à Banjul indique ce qui suit:

"Nous, citoyens gambiens soussignés, exprimons par la présente notre profonde inquiétude quant à la mort par balle d'un compatriote, Momodou Lamin Sisay, abattu le 29 mai 2020 par la police américaine en Géorgie, impliquant les départements de police des comtés de Snellville et de Gwinett",

"Nous considérons la mort de Momodou comme une violation flagrante de ses droits de l'homme, dans laquelle la police a fait un usage excessif de la force et de la violence. Nous ne pensons pas qu'un contrôle routier doive aboutir à un tir mortel sur un homme par des officiers de police qui sont censés être bien formés, professionnels et disciplinés, ainsi que son protecteur".

La pétition fait suite à ce qu'ils ont appelé le meurtre insensé, flagrant et radicalement motivé de George Floyd par un officier de la police de Minneapolis.

Entre-temps, les membres de la société civile ont formulé plusieurs demandes, dont celle de rendre publique la vidéo de la police américaine sur le meurtre de M. Sisay;

"que les autorités mènent une enquête exhaustive sur tous les incidents de brutalité policière contre les Noirs aux États-unis et veillent à ce que justice soit faite ;

"Que le gouvernement américain mène des réformes constitutionnelles, juridiques et institutionnelles pour anéantir le racisme structurel et criminaliser le racisme sous toutes ses formes ;

"Que les méthodes de maintien de l'ordre soient réformées afin d'orienter les agents de la force publique vers des méthodes de maintien de l'ordre non violentes et de les sensibiliser aux droits de l'homme ;

"Que le système éducatif américain soit réformé pour introduire pleinement l'histoire africaine et afro-américaine afin de mettre en évidence la contribution des Africains à la civilisation mondiale et à la construction des États-unis d'Amérique.

"Que des réparations devraient être accordées aux Afro-américains par des investissements directs et énormes dans la fourniture de services, d'installations et d’opportunités pour leur développement social, économique et culturel.

"Que les États-unis doivent défendre et pratiquer les valeurs démocratiques et protéger les droits de l'homme et la dignité de tous".

