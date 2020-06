Coronavirus : Avec 29 %, la reprise au Kenya est inférieure au taux mondial

11 Juin 2020

Nairobi, Kenya,11 juin (Infosplusgabon) - Le taux de guérison du coronavirus au Kenya est de 49% contre 29 % au niveau mondial, a déclaré mardi le secrétaire administratif en chef de la santé, le Dr Rashid Aman.

C'est l'un des enseignements que le Dr Aman a tiré de la mise à jour quotidienne des médias sur la pandémie à Nairobi.

Sur les 127 personnes qui ont été testées positives au cours des dernières 24 heures, 124 étaient des Kényans et trois des étrangers.

Quatre-vingt-quatre des nouveaux patients étaient des hommes, tandis que 33 sont des femmes, la plus jeune étant âgée de 3 semaines et la plus âgée de 72 ans.

Le nombre de décès a atteint 88 suite à la mort de trois personnes. Les autorités sanitaires ont testé 2.247 échantillons, tandis que les nouvelles infections signalées ont atteint 2.989 avec 873 personnes guéries.

Les comtés de Nairobi et de Mombasa sont restés les points chauds avec respectivement 62 et 34 nouvelles infections.

Les autorités ont également constaté une augmentation des cas positifs dans la ville de Busia, le long de la frontière entre le Kenya et l'Ouganda. Mardi, 14 nouvelles infections ont été signalées à Busia.

A Busia, les chauffeurs de camion qui utilisent la frontière terrestre entre le Kenya et l'Ouganda ont été blâmés, ont déclaré les autorités.

Le Dr Aman a mis en garde contre la stigmatisation de ceux qui ont contracté le virus, affirmant que cela représente une menace énorme dans la lutte contre le virus.

"La stigmatisation de ceux qui ont été testés positifs ne devrait pas être tolérée, la stigmatisation de quiconque pendant une pandémie menace tout le monde", a-t-il dit.

Citant des expériences antérieures avec des maladies comme le VIH/SIDA et le virus Ebola, il a rappelé aux Kenyans que la stigmatisation sape les efforts déployés pour tester et traiter la maladie.

M. Aman a également déclaré aux médias que 72 travailleurs de la santé ont, depuis mars, contracté le virus.

Dix-neuf d'entre eux sont actuellement hospitalisés dans divers établissements du pays pour y être soignés.

Au total, 53 d'entre eux se sont rétablis depuis la mi-mars. Le Kenya a signalé le premier cas de coronavirus du pays le 13 mars.

