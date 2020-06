Coronavirus : La BAD dévoile les 100 finalistes du défi IDEATHON #AfricaVs Virus

11 Juin 2020

Abidjan, Côte d'Ivoire, 11 juin(Infosplusgabon) - La Banque africaine de développement (BAD) a publié la liste des 100 finalistes de l'idéathon #AfricaVsVirus Challenge pour trouver des solutions aux défis posés par la pandémie de la COVID-19 en Afrique.

Le média de la BAD a rapporté qu’environ 25.000 participants de toute l'Afrique et d'ailleurs ont rejoint la plateforme en ligne pour présenter leurs idées de solutions innovantes aux problèmes sanitaires et économiques causés par le virus.

Les participants à l'ideathon de 72 heures ont élaboré 750 solutions, parmi lesquelles un panel d'experts a sélectionné les 100 meilleures solutions.

"La qualité des idées et le niveau d'engagement des participants au cours du concours en ligne montrent que l'innovation et la passion pour trouver des solutions sont parmi les plus grandes ressources de l'Afrique", a déclaré Dr Jennifer Blanke, vice-présidente de la Banque pour l'agriculture et le développement humain et social.

"Nous attendons avec impatience la prochaine phase du concours #AfricaVsVirus qui aura pour but de stimuler la viabilité des meilleures solutions".

Les solutions se sont concentrées sur des domaines thématiques spécifiques pertinents pour le contexte africain, tels que la santé publique et l'épidémiologie, les populations vulnérables, les entreprises et l'économie, la communauté, l'éducation, le divertissement, le soutien gouvernemental, l'environnement et la sécurité énergétique et alimentaire, a-t-elle déclaré.

Plus de 4.000 modérateurs et mentors ont facilité et soutenu les équipes pendant l'ideathon, ce qui en fait l'un des plus grands événements de brainstorming en ligne jamais organisés sur le continent pour rechercher des solutions africaines aux problèmes africains.

Les juges ont évalué les propositions en fonction de plusieurs critères, notamment la pertinence des solutions, le plan de mise en œuvre, ainsi que l'impact et la qualité de l'équipe.

Parmi les experts figuraient : Yana Watson, directrice générale émérite associée de Dalberg Global Development Advisors; Ada Osakwe, entrepreneur et investisseur créatif en alimentation chez Agrolay Ventures ; et Vanessa M. Moungar, directrice pour le genre, les femmes et la société civile au sein du groupe de la Banque africaine de développement.

Grâce à la plateforme du laboratoire d'innovation et d'entrepreneuriat de la Banque africaine de développement, la Banque jouera désormais un rôle de facilitateur pour adapter les solutions les plus pertinentes aux plus de 140 partenaires de l'initiative.

La Banque récompensera les 20 meilleures solutions parmi les 100 finalistes du Top 100 des solutions, par une assistance technique supplémentaire. En outre, les 20 lauréats pourront recevoir, parmi un ensemble de prix en nature, des récompenses d'une valeur de plus d'un million de dollars, qui seront annoncées en septembre.

Le concours #AfricaVsVirus entre dans le cadre de la réponse de la Banque à l'échelle du continent à la pandémie de la COVID-19. La Banque a lancé un mécanisme de réponse à la COVID de 10 milliards de dollars américains pour aider les pays à renforcer leurs systèmes de santé et de protection sociale ainsi qu'à développer la résilience économique afin de maintenir les emplois et les moyens de subsistance.

L'objectif principal de la stratégie de la Banque pour l'emploi des jeunes en Afrique est d'exploiter l'innovation, la créativité et l'énergie de la jeunesse africaine pour résoudre les problèmes de l'Afrique.

Le défi AfricaVsVirus est mis en œuvre par le laboratoire d'innovation et d'entrepreneuriat de la stratégie de la Banque ainsi que par le Fonds fiduciaire multi-donateurs pour l'innovation et l'entrepreneuriat des jeunes, qui travaillent en collaboration avec les partenaires de mise en œuvre Seedstars, l'agence numérique WAAT et les consultants en développement Luvent Consulting.

La BAD a déclaré que la liste complète des 100 meilleures solutions finalistes sera publiée sur le site web #AfricaVsVirus, www.africavsvirus.com

FIN/ INFOSPLUSGABON/BOL/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon