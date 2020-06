Coronavirus : Le PNUD soutient les PME du Botswana dans leur lutte contre l'impact de la COVID-19

11 Juin 2020

Gaborone, Botswana, 11 juin (Infosplusgabon) - Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a récemment lancé un projet, appelé Business Supplier Development Programme (SDP), au Botswana pour aider les entreprises à rester rentables et à éviter les pertes d'emplois à cause de la pandémie COVID-19.

"Les entreprises sont également aidées à accéder aux avantages pertinents, conformément aux directives du gouvernement pour le Fonds d'aide à la lutte contre la pandémie de la COVID-19 au Botswana", a déclaré Boitumelo Mbaakanyi, du PNUD, responsable du projet SDP, mardi.

Selon le PNUD, le projet facilite la continuité et la fluidité des chaînes d'approvisionnement, l'accès au financement et la diversification des produits et des marchés des PME fournisseurs.

Mbaakanyi a déclaré que le programme forme un partenariat entre trois acteurs clés - les acheteurs, les fournisseurs (PME) et 16 consultants en affaires.

"L'objectif de ce partenariat est de rechercher la volonté des grandes entreprises d'acheter localement et de soutenir les petites entreprises pour qu'elles obtiennent de nouvelles opportunités commerciales. Cet objectif permettra à terme de créer de nouveaux emplois et de diversifier l'économie tout en réduisant la pauvreté et les inégalités", a déclaré M. Mbaakanyi.

Selon le PNUD, 95 % des fournisseurs du SDP sont des prestataires de services essentiels, géographiquement répartis dans le pays et qui produisent une large gamme de services et de produits.

Le PNUD estime que les petites et moyennes entreprises ont besoin d'un soutien pratique pour s'adapter rapidement à la nouvelle réalité et de muscles supplémentaires pour être en mesure de changer et de réorienter leurs activités existantes.

FIN/ INFOSPLUSGABON/BOL/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon