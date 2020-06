Les populations du village de Touba Trankil, au Sud Sénégal, demandent l'intervention du Macky Sall pour délimiter la frontière avec la Gambie

11 Juin 2020

Ziguinchor, Sénégal,11 juin (Infosplusgabon) - Une situation très dangereuse que beaucoup d'observateurs qualifient de bombe à retardement est en train de se développer à la frontière entre le Sénégal et la Gambie, à la hauteur du village sénégalais de Touba Trankil, situé dans la commune de Kataba 1, à une centaine de kilomètres dans la partie nord-ouest de Ziguinchor, la principale ville de la Casamance.

Un litige foncier est à l'origine de ce problème qui fait craindre des incidents graves dans cette zone. Les populations de Touba Trankil accusent l'armée gambienne d'avoir implanté un poste militaire dans leurs champs, autrement elles soutiennent que les soldats gambiens ont débordé sur le territoire sénégalais.

Il semble que l'endroit occupé par l'armée gambienne est revendiquée également par le village gambien de Darsalami qui dit être propriétaire de cet espace.

C'est d'ailleurs à cause de cela que l'armée gambienne y a érigé une position avancée.

Et pour mettre fin à cette situation, les populations du village sénégalais de Touba Trankil demandent au président Macky Sall d'intervenir personnellement auprès de son homologue gambien en vue d'une solution.

Selon El hadji Diémé, le porte-parole des habitants de Touba Trankil, le problème est né depuis onze ans et malgré toutes les tentatives d'y remédier rien ne fit. Au contraire, les choses s'aggravent au fil du temps au point que certains habitants de Touba Trankil parmi lesquels le chef de village sont menacés par la partie gambienne.

''Nous sommes là depuis onze ans dans la peur et l'angoisse. Le chef de quartier de Trankil n'ose même pas passé la nuit dans sa maison parce qu'il est menacé, lui et sa famille par l'armée gambienne et d'autres personnes le menacent également. On le menace de mort lui et ses enfants'', a-t-il indiqué.

''Chaque jour, il y a des problèmes entre nous et les Gambiens et nous nous demandons à nos populations de ne pas répondre à leurs provocations. Le chef de village reçoit régulièrement des injures de la part de jeunes gambiens de rien du tout qui le traitent de tous les noms d'oiseaux.

Ils le ridiculisent en l'accusant de vendre leurs terres à des Sénégalais'', martèle Malang Sambou, un responsable d'une structure qui regroupe les villages sénégalais de la zone qui demandent à ce que Macky Sall engage tout de suite un processus de règlement de ce litige.

Selon lui, les populations veulent que la délimitation de la frontière soit faite immédiatement pour mettre fin à toutes les controverses nées de ce litige.

De l'avis de Elhadji Diémé, ce n'est ni les habitants de son village, ni ceux de Darsalami qui ont tracé la frontière et ce n'est pas parce qu'un des quartiers de Touba Trankil est collé au village de Darsalami que cette partie appartient à la Gambie.

Donc l'installation du cantonnement militaire gambien au niveau de ce quartier est une violation du territoire sénégalais, estime-t-il.

Les populations de cette bourgade très riche en produits fruitiers, notamment en agrumes et en mangues disent à qui veut l'entendre que les Gambiens sont en train de confisquer leur "sénégalité". Chose qu'elles disent ne pas accepter quelque soit le prix à payer.

FIN/ INFOSPLUSGABON/BOL/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon