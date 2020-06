Gambie: L'UE élargit son soutien économique en faveur de la jeunesse gambienne, dans un contexte marqué par la COVID-19

11 Juin 2020

Banjul, Gambie, 11 juin (Infosplusgabon) - L'union européenne est en train d'élargir son soutien aux jeunes gambiens en permettant au projet pour le renforcement économique des jeunes gambiens (YEP) d'investir dans de nouvelles activités nécessaires et à prolonger sa période de mise en œuvre jusqu'au mois de Novembre 2022.

Selon la mission de l'Union européenne en Gambie, ce soutien additionnel va aider davantage de jeunes entrepreneurs et de petites entreprises à créer et à soutenir les emplois et les revenues, et ceci face à la crise causée par la pandémie de la COVID-19.

Lancé au début de l'année 2017, le projet pour le renforcement économique de la jeunesse gambienne, en partenariat avec plus de 40 partenaires d'exécution nationaux, a fourni des résultats positifs avec 1800 emplois crées ou soutenus, 2400 jeunes assistés à travers une formation professionnelle et technique et 2900 autres jeunes, dont 120 rapatriés, à travers un soutien à l'entrepreneuriat.

La mission de l'Union européenne a déclaré, Lundi, que plus de 700 entreprises ont été assistées sur le plan économique pour améliorer la compétitivité à travers l'amélioration de l'emballage, la sécurité alimentaire, la qualité, l'innovation et le développement des produits, et en accroissant la capacité de production et les liens commerciaux, sans oublier l'aide financière apportée à plus de 300 entreprises.

" Le soutien additionnel soutiendra un certain nombre de jeunes entrepreneurs qui s'activent dans des secteurs clé, tels que le transport et les logistiques et permettra également de résoudre certaines perturbations au niveau de la chaîne de distribution en facilitant les relations avec le marché. Pour faciliter l'accès au financement pour les entreprises en croissance rapide, le projet offrira des subventions conjointes aux investissements en collaboration avec le réseau des investisseurs en Gambie (ANGEL). Il facilitera également l'accès au soutien offert par la diaspora." d'après l'Union européenne.

Un soutien supplémentaire à travers le projet YEP sera également destiné au secteur de la formation technique et professionnelle pour renforcer les aptitudes et l'employabilité des jeunes gambiens, tout en renforçant la capacité institutionnelle des structures en charge de la formation, notamment par la mise en service d'un nouveau centre de formation à Ndemban, dans la région de la Côte ouest en collaboration avec les prestataires gambiens de compétences.

"L'Union européenne reste fortement engagé pour soutenir les jeunes gambiens en renforçant leurs opportunités en matière d'emplois et leurs perspectives économiques, notamment dans le contexte de COVID-19 et de son impact économique," a indiqué l'ambassadeur de l'Union européenne en Gambie, Attila Lajos.

Le projet de l'union européenne pour le renforcement économique des jeunes gambiens (YEP) est mis en œuvre par le Centre de commerce international, une initiative phare du gouvernement de la Gambie, avec l'objectif d'accroître les opportunités en matière d'emplois et les perspectives économiques des jeunes gambiens.

Le projet YEP prend une approche axée sur le marché et renforce l'employabilité et les opportunités d'auto-emploi en faveur des jeunes gambiens. Il est financé par le fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique.

FIN/ INFOSPLUSGABON/BOL/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon