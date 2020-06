Une dizaine de présumés extrémistes arrêtés dans plusieurs opérations en Tunisie

10 Juin 2020

Tunis, Tunisie, 10 juin (Infosplusgabon) - Des unités de la sécurité tunisienne de la ville de Menzel Bourguiba (nord de la Tunisie) ont arrêté, mardi, cinq personnes présumées Takfiri pour "appartenance supposée à une organisation terroriste et pour échanges de renseignements avec des parties étrangères connues pour leur extrémisme religieux et agissant dans les foyers de tension", a annoncé une source sécuritaire tunisienne.

Des unités mixtes de la sécurité avaient, lors d'une opération préventive, arrêté deux suspects qui, après des interrogations ont reconnu être en contact avec des parties Takfiri, a indiqué la même source sans préciser la date de l'arrestation.

Des unités de la gendarmerie affiliées au service de prévention contre le terrorisme de la région de Monastir (160 km au sud de Tunis) ont arrêté, lundi, deux Takfiri qui étaient recherchés par la justice pour des chefs d'accusation "d'appartenance à une organisation présumée terroriste" et condamnés respectivement à cinq ans et à un an de prison.

FIN/ INFOSPLUSGABON/UIU/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon