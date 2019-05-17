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اختطاف خمسة عمال نفط في منطقة دلتا النيجر بنيجيريا

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17 Mai 2019

أكدت الشرطة النيجيرية يوم الخميس اختطاف خمسة عمال نفط من بورت هاركورت العاصمة الإقليمية لولاية دلتا النيجر في نيجيريا على أيدي مسلحين.

 

وقال المتحدث باسم الشرطة نامدي أوموني ، أنه تم اختطاف هؤلاء العمال يوم الخميس من شركة Oil Mining Lease (آو إل إم) ، التي تدير عمليات الاستكشاف النفطي في بلدة  أكوكو تورو.

 

وهؤلاء العمال هم موظفون في شركة محلية تابعة لشركة البترول الوطنية الصينية، وكانوا لحظة اختطافهم يقومون بأعمال المسح الزلزالي بالموقع.

 

ووفقا للمتحدث فإن الجهود تبذل للإفراج غير المشروط عنهم ، كما تم نشر قوارب حربية للبحث عن الخاطفين.

 

وقال "لقد كثفنا جهودنا لتأمين الإفراج عنهم ، وتم نشر قوارب حربية ، ونحن نعمل مع الأجهزة الأمنية الأخرى ، ولا سيما فيلق الحماية المدنية ، لضمان إطلاق سراحهم في وقت قياسي".

 

 

 

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