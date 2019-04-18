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الرباط تحتضن الإجتماع الخامس للمكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة

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18 Avril 2019

تعقد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" في مقرها بالرباط يوم 20 أبريل الجاري، الإجتماع الخامس للمكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة على مستوى الوزراء، بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي.

 

ويتضمن جدول أعمال الإجتماع دراسة تقرير المدير العام حول جهود الإيسيسكو في مجال البيئة والتنمية المستدامة منذ انعقاد الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة، واستراتيجية تفعيل دور العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في العالم الإسلامي، ووثيقة توجيهية بشأن تعزيز دور الشباب والمجتمع المدني في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ومشروع إنشاء الشبكة الإسلامية للعمل البيئي والتنمية المستدامة، والتقرير عن التقدم المحرز بشأن إنشاء الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة.

 

كما يناقش الإجتماع تقريرا عن جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، وتقريرا عن برنامج الإحتفاء بالعواصم الإسلامية الصديقة للبيئة، وتقرير الإيسيسكو حول الخطة التنفيذية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وإدارتها في الدول الأعضاء، ومشروع جدول أعمال المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة.

 

وسيعقد اجتماع كبار الخبراء البيئيين التحضيري يوم 19 أبريل الجاري يشارك فيه خبراء ومسؤولون من القطاعات المشرفة على البيئة في الأردن والكويت والتوغو وموريتانيا ونيجيريا وأوغندا وتركيا وإندونيسيا والمالديف إضافة إلى المغرب.

 

 

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