قادة شرطة شرق إفريقيا يقررون وضع قائمة سوداء لبائعي السلع المقلدة

18 Avril 2019

قرر قادة شرطة إقليم شرق إفريقيا وضع بائعي المنتجات المقلدة في قائمة سوداء، ومنعهم من ممارسة أنشطة التصدير والاستيراد في الإقليم.

وكشف الناطق الرسمي باسم قوة الشرطة الأوغندية باتريك أويانغو، في رده عن سؤال حول كيفية تصدي الحكومة لبيع السلع المقلدة التي تغزو السوق الوطنية، عن قرار قادة الشرطة اليوم الأربعاء في كمبالا.

وصرح أونيانغو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة الأوغندية، أن "المفتشين العامين للشرطة في الإقليم قرروا يوم 9 أبريل تصنيف بائعي السلع المقلدة في قائمة سوداء".

وأوضح أونيانغو أن المفتش العام للشرطة الأوغندية مارتن أوكوث أوشولا ومكتب منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) في أوغندا وافقا -بموجب هذا القرار- على القيام بعمليات لردع بيع السلع المقلدة وملاحقة بائعيها.

وأشار الناطق الرسمي إلى تقديم جملة من المنتجات التي يشتبه في أنها مقلدة إلى المكتب الوطني للمعايير من أجل اختبارها، معلنا أنه سيتم بعد التأكد بأنها مقلدة توقيف بائعيها.

وتفيد إحصائيات المكتب الوطني للمعايير أن 54 في المائة من المنتجات المعروضة في السوق الأوغندية إما مقلدة أو ذات نوعية رديئة.

وكان المكتب الوطني للمعايير قد ضبط سنة 2017 ما مجموعه 232 طن متري من السلع المقلدة المقدرة قيمتها الإجمالية بحوالي 500 ألف دولار أمريكي، وأتلف 48 طنا من السلع الأخرى المقدرة قيمتها بنحو 250 ألف دولار بين يوليو وديسمبر من السنة ذاتها.

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