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رابطة الأبطال الإفريقية 2018-2019: الأندية الأربعة المتأهلة لنصف النهائي

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14 Avril 2019

تأهل "الترجي" التونسي حامل اللقب، وثلاثة أبطال سابقين آخرين، أمس السبت، إلى الدور نصف النهائي من رابطة أبطال إفريقيا نسخة 2019، في ختام مباريات الإياب من ربع النهائي  والتي جرت في مختلف ملاعب إفريقيا.

 

والمتأهلون الثلاثة الآخرون فهم "تي بي مازيمبي" من جمهورية الكونغو الديمقراطية (بطل خمس مرات) و"ماميلودي سانداونز" من جنوب إفريقيا (بطل نسخة 2016) و"الوداد البيضاوي" من المغرب (بطل مرتين).

 

ومن أبرز ما أسفرت عنه مباريات الأمس إقصاء النادي الأكثر تتويجا في تاريخ هذه المسابقة، وهو "الأهلي" المصري (بطل 8 مرات).

 

وفيما يلي نتائج مباريات السبت مع نتائج مرحلة الذهاب بين قوسين:

 

تي بي مازيمبي، جمهورية الكونغو الديمقراطية 4-1 سيمبا، تنزانيا (0-0) - تأهل مازيمبي بمجموع 4-1، في المباراتين.

 

الأهلي، مصر 1-0 ماميلودي صنداونز، جنوب إفريقيا (0-5) - تأهل ماميلودي صنداونز بمجموع 5-1 ، في المباراتين.

 

الترجي التونسي، تونس 3-1 قسنطينة، الجزائر (3-2) - تأهل الترجي بمجموع 6-3، في المباراتين.

 

الوداد البيضاوي، المغرب 5-0 هورويا، غينيا (0-0) - تأهل الوداد بمجموع 5-0 ، في المباراتين.

 

وتم تحديد مواعيد مباريات الدور نصف النهائي على النحو التالي - مباراة الذهاب (26 و 27 أبريل) ومباريات الإياب (3 و 4 مايو).

 

الوداد البيضاوي من المغرب - ماميلودي صنداونس من جنوب إفريقيا.

 

الترجي التونسي من تونس - تي بي مازيمبي، جمهورية الكونغو الديمقراطية.

 

وستقام مباراتا النهائي يوم 24 مايو ذهابا ويوم 31 مايو إيابا.

 

 

 

 

2019 GABON /INFOSPLUSGABON/TTR/FIN

 

 

 

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