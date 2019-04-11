فرنسي يفوز بالمرحلة الأولى من النسخة الـ28 من طواف التوغو الدولي للدراجات

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11 Avril 2019
فاز الفرنسي جريمي باريت، أمس الأربعاء، بالمرحلة الأولى من النسخة الـ28 من طواف التوغو الدولي للدراجات، والتي تمتد 143 كلم بين لومي وأتاكبامي، حسب ما علمت وكالة بانابريس من مصادر رياضية، اليوم الخميس في العاصمة التوغولية.
وبهذا الفوز المكتسب بزمن قدره 3س و23د و14ث، مع معدل سرعة بـ42 كلم في الساعة، يرتدي هذا المتسابق الفرنسي القميص الأصفر الأول في طواف التوغو.
وحل ثانيا بعده الألماني جوليان هيلمان ثم البوركيني عبدول عزيز نيكيما ثالثا.
وحل حمزه أسومانو وهو أسرع المتسابقين التوغوليين في المركز الـ12.
وسيقطع المتسابقون اليوم الخميس، المرحلة الثانية بطول 112 كلم بين لانغابو وسوكودي.
ويشارك في النسخة الـ28 من طواف التوغو الدولي 47 متسابقا من التوغو وبنين وبوركينا فاسو والنيجر والكونغو الديمقراطية وألمانيا وبلجيكا وفرنسا.
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