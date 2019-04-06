مباحات مصرية روسية بشأن العلاقات الثنائية ومجمل القضايا الساخنة في المنطقة

06 Avril 2019

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،اليوم السبت،وزير خارجية روسيا الإتحادية سيرغي لافروف،بحضور وزير الخارجية سامح شكري، واللواء ورئيس المخابرات العامة عباس كامل،ونائب وزير الخارجية الروس ميخائل بوغدانوف، وسفير روسيا بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية،بسام راضي،بأن السيسي أعرب عن اعتزاز مصر بعلاقاتها مع روسيا،والحرص على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات،فضلاً عن أهمية تكثيف التشاور والتنسيق حول مختلف الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، خاصة في ظل التحديات التي الراهنة فى المنطقة وجهود البلدين لاستعادة الأمن والإستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث أن الوزير الروسي ثمن ما شهدته العلاقات المصرية الروسية خلال السنوات الماضية من تعاون مُثمر تحرص روسيا على تعزيزه والإرتقاء به على مختلف الأصعدة.

وأشار لافروف إلى اهتمام روسيا بمواصلة التشاور وتبادل الرؤى مع الرئيس بشأن مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الإهتمام المشترك، وذلك في ضوء التعاون الوثيق القائم بين الجانبين.

وفيما يتعلق بالشق الثنائي، ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضًا لعدد من الموضوعات في هذا الإطار، حيث أكد الرئيس السيسي سعي مصر إلى ترسيخ الشراكة مع روسيا في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، وهو ما تجسد في بلورة عدد من المشروعات الهامة التي يتعاون البلدان في تنفيذها داخل مصر، مثل مشروع محطة الضبعة النووية،والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس، والتعاون في مجال تطوير منظومة السكك الحديدية.

وأكد لافروف التزام بلاده بتعهداتها التنموية وتنفيذ مشروعاتها في مصر،وفق اتفاق الشراكة الإستراتيجية الشاملة الموقع بين البلدين في أكتوبر الماضي. كما أكد أن الجهات المعنية في روسيا بصدد الوقوف على مختلف الإجراءات اللازمة لاستئناف حركة الطيران بين المدن الروسية ومدينتي شرم الشيخ والغردقة.

وعلى صعيد الشق الأمني ومكافحة الإرهاب،تمت مناقشة سبل تعزيز الجهود الثنائية المشتركة لمكافحة الإرهاب،حيث استعرض الرئيس الرؤية المصرية في هذا الشأن،وخطورة مسألة قيام بعض الجهات والدول بتقديم الدعم والمساندة للجماعات والمنظمات الإرهابية.وفي هذا الخصوص أكد لافروف تأييد روسيا للجهود المصرية الجارية في مجال مكافحة الإرهاب،وعزمها على مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين في هذا المجال على مستوي الأجهزة والمؤسسات المعنية.

وعلى صعيد التعاون الثلاثى في القارة الإفريقية، شهدت المباحثات استعراض فرص التعاون بين البلدين في هذا السياق، في ضوء رئاسة مصر الحالية للإتحاد الإفريقي، ودعوة روسيا إلى عقد قمة أفريقيا-روسيا في أكتوبر المقبل، والتي يسبقها منتدى الأعمال الإفريقي-الروسي، حيث أكد الرئيس على أولويات الرئاسة المصرية تجاه إفريقيا لاسيما فيما يتعلق بالشق التنموي وتطوير البنية التحتية بالقارة الإفريقية، وتحقيق الإندماج الإقليمي والتكامل الإقتصادي من خلال تنفيذ أهداف أجندة 2063.

كما تم تناول آخر المستجدات على صعيد القضايا الإقليمية،خاصة تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام، وأكد السيسي في هذا الإطار الموقف المصري الثابت بحل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية.

وفيما يخص الأوضاع في ليبيا،أكد الرئيس المصري ضرورة التحرك العاجل وتكاتف جهود المجتمع الدولي لوقف تدهور الوضع وتدارك خطورته،لاسيما أن عامل الوقت يعد حاسماً للغاية،ولتقويض انتشار التنظيمات المتطرفة، مشيراً في هذا الصدد إلى دعم مصر لإعادة بناء المؤسسات الوطنية الليبية وجهود توحيد المؤسسة العسكرية. كما أعرب السيد الرئيس عن مواصلة العمل والتنسيق مع روسيا للوصول إلى تسوية سياسية للأوضاع في سوريا، وكذلك احتواء خطر العناصر الإرهابية هناك فيما يعرف بالمقاتلين الأجانب والحيلولة دون انتقالهم إلى مناطق إقليمية أخرى.

وأكد وزير الخارجية الروسي تثمين بلاده للجهود المصرية فيما يخص مجمل قضايا المنطقة، معرباً عن حرصها على التوصل إلى حلول سياسية لمختلف تلك القضايا بما يساهم في استعادة الأمن والإستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط،حسب ذات المصدر.

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