القنصلية العامة التونسية تستأنفت عملها في العاصمة الليبية

22 Avril 2018

أعلنت وزارة الخارجية الليبية، أمس السبت، أن القنصلية العامة التونسية قد استأنفت عملها في طرابلس، بعد وصول القنصل العام التونسي"توفيق القاسمي" برفقة 8 موظفين دبلوماسيين تونسيين.







وأضافت الوزارة أن استئناف عمل القنصلية العامة التونسية بطرابلس تم نتيجة المباحثات بين الجانبين، وبمتابعة مباشرة وتواصل مستمر بين وزير الخارجية الليبي"محمد سيالة" ونظيره التونسي"خميّس الجهيناوي".



وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي"فائز السرّاج" قد اتقث مع الرئيس التونسي"الباجي قايد السبسي" في شهر أغسطس 2017 على إعادة فتح القنصلية التونسية في طرابلس، وتفعيل اتفاقيات التعاون المشترك في مجالات متعددة من بينها إعادة تشغيل الخط البحري السياحي والتجاري بين تونس وطرابلس.



يذكر أن معظم السفارات الأجنبية أوقفت عملها في طرابلس عام 2014 بسبب اندلاع مواجهات عنيفة بين المجموعات المسلحة المختلفة في البلاد، أما تونس فقررت إغلاق قنصليتها في طرابلس في عام 2015، بعد أن اقتحمها مسلحون واختطفوا 10 موظفين، واتهمت تونس الحكومة الليبية حينها بأنها غير قادرة على توفير الحماية للطواقم الدبلوماسية.



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