تعثر المفاوضات الوزارية في الخرطوم بشأن سد النهضة الإثيوبي

08 Avril 2018

قال وزير الخارجية المصري"سامح شكري"، في ختام الإجتماع الموسع بشأن سد النهضة الذي عقد بالخرطوم، إنه تم بحث كل الموضوعات العالقة وكيفية تنفيذ التعليمات الصادرة عن زعماء الدول الثلاثة(مصر والسودان وإثيوبيا) بشأن إيجاد وسيلة للخروج من التعثر الذي انتاب المسار الفني في المفاوضات من خلال مشاورات وزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات بالدول الثلاث.





ونقل التلفزيون المصري،اليوم الجمعة، عن وزير الخارجية في تصريحات صحفية عقب انتهاء الإجتماعات التي استمرت نحو 16 ساعة ،أمس الخميس، القول إنه تم تناول جميع القضايا التي ربما أدت إلى هذا التعثر، وأيضًا إلى الأطروحات المختلفة التي قد تقودنا إلى مسار وخارطة طريق للتعامل مع هذه القضايا.



وأكد أن المشاورات كانت شفافة وصريحة، وتناولت كافة الموضوعات ولكن لم تسفر عن مسار محدد ولم تؤت بنتائج محددة يمكن الإعلان عنها.



وقال سوف نستمر-وفقًا لتعليمات القادة- في السعي إلى الإنتهاء من هذا الأمر خلال مدة 30 يوما، والتي بدأت اعتبارًا من يوم 5 أبريل الجاري وتمتد حتى 5 مايو المقبل، للإمتثال لتعليمات الزعماء لإيجاد وسيلة لكسر الجمود خلال هذه الفترة.





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