الحكومة الكونغولية تتخذ إجراءات لتنظيم جنازة الوزير الأول الأسبق بوبوليكو

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08 Avril 2018
أعلن المتحدث باسم حكومة الكونغو الديمقراطية وزير الاتصال لامبيرت ميند أن الحكومة اتخذت إجراءات لتنظيم جنازة "بأتم المعنى" للوزير الأول الأسبق أندريه بوبوليكو الذي توفي يوم 30 مارس الماضي في بروكسل عن 83 عاما.
وصرح ميند أن الحكومة الكونغولية قدمت بعد التنسيق مع الأسرة البيولوجية للوزير الأول الراحل تذاكر طائرة لأفراد الأسرة وأقاربه الراغبين في مرافقة جثمانه لدى ترحيله يوم الخميس القادم لمواراته الثرى في الكونغو الديمقراطية.
وسيقام قداس ترحمي يوم الأربعاء 11 أبريل بكنيسة كويكيلبيرغ في بروكسل، عشية إعادة الجثمان.
ومن المنتظر تسجيل حضور غفير للقداس، ترحما على روح هذا السياسي الذي كان نقابيا نشطا قبل أن يتقلد منصبي مفوض أول للدولة (وزير أول) ورئيس للجمعية الوطنية. وكانت عضويته في مجلس الشيوخ سنة 2007 آخر نشاط سياسي له.
واشتهر أندريه بوبوليكو بتواضعه ما أكسبه شعبية كبيرة. ويترك وراءه أرملة وعدة أبناء.
2018GABON /INFOSPLUSGABON/IOK/FIN
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