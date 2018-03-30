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قرض لمالي من البنك الدولي ب9ر112 مليون دولار

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30 Mars 2018

 

سيمنح البنك الدولي لمالي قرضا بقيمة  112.8 مليون دولار أي حوالي 62.04 مليار فرنك أفريقي موجهة لمشاريع دعم الري في منطقة الساحل  وتطوير قطاع الثروة الحيوانية والماشية وإعادة التأهيل الاقتصادي والبيئي لنهر النيجر.



وتم التوقيع يوم الخميس في باماكو على اتفاقيات التمويل الثلاثة التي تمت الموافقة عليها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من قبل مجلس إدارة المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك العالمي من قبل وزير المالية المالي بوبو سيسي  ومديرة عمليات البنك الدولي في مالي سويكا كين.

ويستهدف هذا التمويل الرفع من مستوى الأمن الغذائي في مالي والحد من الفقر حيث سيستفيد من مختلف هذه البرامج التي حصلت على التمويل قرابة حوالي مائة الف شخص من سكان الأرياف والمزارعين والصيادين ومنظمات الشباب.

وخلال حفل التوقيع حثت مديرة عمليات البنك الدولي في مالي حكومة مالي على العمل على تنفيذ هذه المشاريع بدقة وفي أسرع وقت.

 

 

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