تعليق إرسال إذاعة أهلية في رواندا إثر بث تصريحات تحرض على الكراهية

14 Février 2018

قامت وكالة تنظيم الاتصالات في رواندا بتعليق رخصة استغلال محطة إذاعية أهلية مسيحية لمدة ثلاثة أشهر، بعد بثت تصريحات تحرض على الكراهية أدلى بها راهب محلي في حق النساء.





وبعدما أكد هذا القرار الذي اتخذته لجنة وسائل الإعلام الرواندية، أشار مصدر رسمي لوكالة بانا للصحافة الثلاثاء في كيغالي إلى أن محطة "أمايزين غرايس أف أم" الإذاعية بثت يوم 29 يناير 2018 خطبة دينية للقس نيكولاس نيبيكورا اعتبر فيها النساء "مخلوقات شيطانية خطيرة يعترضن المخططات الإلهية".



وأكدت المحطة الإذاعية أنها لم تكن مطلعة على خلفية هذا الراهب الهارب حاليا.



وقبل اتخاذ هذا الإجراء تجاه المحطة الإذاعية، أقيمت جلسة عامة بمقر لجنة وسائل الإعلام الرواندية في كيغالي لبحث عدة شكاوى تطالب إدارة "أمايزين غرايس أف أم" بتقديم إيضاحات حول سماحها ببث ذلك البرنامج.



وأوضح بيان صدر في كيغالي أن اللجنة قررت مراسلة الوكالة الرواندية لتنظيم الاتصالات، ملتمسة منها تعليق بث المحطة الإذاعية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.



يشار إلى أن هذه المحطة الإذاعية مملوكة للقس الإنجيلي الأمريكي غريغ شوف الذي أكد خلال جلسة الثلاثاء أنه لا يدعم الانتقاص من قيمة النساء.

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