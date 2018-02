Rd Congo : plus de 800.000 enfants déplacés en 2017 au Tanganyika et au Sud-Kivu

31 Janvier 2018

Kinshasa, Rd Congo, 31 janvier (Infosplusgabon) - Au moins 1,3 million de personnes, dont plus de 800.000 enfants, ont été déplacées suite aux violences interethniques et aux affrontements entre l’armée régulière, les milices et les groupes armés dans les provinces du Tanganyika et du Sud-Kivu dans l’Est de la République démocratique du Congo (Rdc), a indiqué, mercredi au cours de la conférence hebdomadaire de l’Onu, M. Joseph Makamba, porte-parole de l’Equipe-Pays des Nations unies.

«Suite à ses violences, de nombreux centres de santé ne fonctionnent plus et il existe un risque accru d’insécurité alimentaire, car la violence empêche les communautés de se rendre dans les champs. Des milliers d’enfants risquent de souffrir de malnutrition sévère », a affirmé M. Makamba, ajoutant que les deux provinces ont enregistré 18.250 cas de choléra, soit deux fois plus qu’en 2016, et 18.000 cas suspects de rougeoles.

Pou M. Makamba, des centaines de milliers d’enfants dans la région n’ont plus accès aux soins de santé et à l’éducation. Beaucoup d’entre eux ont été victimes de violences extrêmes. Des enfants sont également recrutés pour se battre. Selon l’Unicef , a-t-il ajouté, plus de 3.000 enfants ont été recrutés par des milices et groupes armés. L’Unicef et ses partenaires ont également identifié plus de 800 cas d’abus sexuels.

Dans le cadre de son programme de réponse à l’urgence au Tanganyika et au Sud-Kivu, l’Unicef apporte un appui multi-sectoriel aux personnes déplacées, par le biais, entre autres, de la vaccination, la prise en charge des enfants malnutris, la distribution de kits scolaires et récréatifs et la formation à l’éducation, à la paix et la protection et la prise en charge psychosociale des enfants affectés par la violence, blessés ou non accompagnés.

Pour aider les enfants touchés par cette crise dans les deux provinces, l’Unicef a besoin de 65 millions dollars américains pour sa réponse pour les six prochains mois et demande à toutes les parties impliquées au conflit, de garantir l’accès humanitaire aux personnes qui ont un besoin urgent d’assistance.

