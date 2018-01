Rdc : organisation le 1er février d’une journée d’hommages à feu Etienne Tshisekedi

30 Janvier 2018

Kinshasa, Rd Congo, 30 janvier (Infosplusgabon) - Les familles politique et biologique de feu l'opposant Etienne Tshisekedi, ont décidé d’organiser, le 1er février 2018, une journée d’hommages et du souvenir en mémoire de cet ancien président de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), décédé il y a une année à Bruxelles, en Belgique, indique un communiqué de presse.

Selon le communiqué signé par le porte-parole de l’Udps, Augustin Kabuya Tshilumba, plusieurs activités politiques seront organisées à la permanence du parti après un culte religieux à la cathédrale Notre Dame du Congo de l’église catholique.

Le plus vieil opposant de la République démocratique du Congo (RDC), décédé à la fois comme président de l’Udps, du Conseil des sages du rassemblement des Forces politiques et sociales acquises au changement ( une plateforme réunissant l’opposition congolaise), et du Conseil national de suivi de l’Accord de la Saint Sylvestre du 31 décembre 2016, ainsi que Premier ministre honoraire, ministre honoraire, député honoraire et ambassadeur honoraire, mérite ces hommages dignes de son nom.

Depuis sa mort il y a une année à Bruxelles à la suite d’une embolie pulmonaire, la dépouille mortelle d’Etienne Tshisekedi se trouve consignée dans une morgue de la capitale belge en attendant qu’un consensus soit trouvé entre le pouvoir et ses familles biologique et politique au sujet du site d’accueil de ses funérailles et de celui de la construction d’un mausolée où il devra être inhumé.

FIN/INFOSPLUSGABON/RTF/ GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon