Le président français en visite mercredi et jeudi en Tunisie

Tunis, Tunisie, 30 janvier (Infosplusgabon) - Le président français, Emmanuel Macron, effectue une visite d'Etat mercredi et jeudi en Tunisie, à l'invitation de son homologue tunisien, Béji Caïd Essebsi, a annoncé le ministère tunisien des Affaires étrangères mardi.

Le chef de l'Etat français, qui effectue ainsi sa première visite en Tunisie depuis son accession à la présidence de République, sera accompagné de plusieurs personnalités, des ministres, des parlementaires, des directeurs d'agences, des universitaires et des hommes d'affaires, a précisé la même source, ajoutant que M. Macron délivrera, à cette occasion, un message de soutien au processus de transition économique et démocratique que vit la Tunisie.

Le président français rencontrera son homologue tunisien, le Premier ministre tunisien, Youssef Chahed, et le président de l'Assemblée des représentants, Mohamed Ennaceur.

Ses entretiens avec les autorités tunisiennes seront axées sur des questions liées à la défense, à la sécurité, à l'économie, à l'éducation, à l'enseignement supérieur et à la culture, mais aussi à la situation en Afrique du Nord, notamment la situation en Libye, a précisé le ministère tunisien des Affaires étrangères.

Le président français prononcera jeudi un discours devant les députés tunisiens au cours d'une séance plénière.

Les relations entre la Tunisie et la France revêtent un ''cachet stratégique'' dans les domaines politique, économique et culturel, qualifié par plusieurs observateurs de dépendance depuis l'indépendance de la Tunisie en 1956.

La France est le premier partenaire de la Tunisie, a souligné le ministère tunisien des Affaires étrangères, précisant que la France est le premier pays investisseur en Tunisie et accueille la plus importante communauté tunisienne à l'extérieur, estimée à 730.000 personnes, contre 30.000 Français vivant en Tunisie.

Environ 1.400 entreprises françaises évoluent en Tunisie et assurent près de 136.000 emplois, faisant de la France le premier pays investisseur en Tunisie, offrant une couverture globale d'investissement estimée à 1,4 milliard d'euros en 2016, soit 3,5 milliards de dinars.

Les investissements français de l'année dernière sont estimés à 365 millions de dinars, représentant 30% de la totalité des investissements dans le pays.

La France est aussi le premier bailleur et le premier client de la Tunisie en assurant 15% des besoins du marché tunisien et en recevant 32% des exportations de la Tunisie en 2016. Sur cette base, la balance commerciale tunisienne a enregistré un excédent avec la France de 930 millions d'euros, soit 2,3 milliards de dinars.

Les échanges entre la France et la Tunisie ont enregistré une progression de 6% en moyenne entre 2005 et 2010, mais ils ont connu un état de récession depuis 2011 avec une moyenne annuelle de croissance de 1%, en plus de la baisse du rythme de touristes français vers la Tunisie à partir de la même année.

