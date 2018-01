L’Union européenne s’engage pour la paix dans le Pool au Congo

30 Janvier 2018

Brazzaville, Congo, 30 janvier (Infosplusgabon) - La Représentante de l’Union européenne (UE) au Congo, Saskia de Lang, a exprimé l’engagement de son institution à apporter son assistance financière et technique aux populations sinistrées du département du Pool, victimes des affrontements armés entre les forces de l’ordre et les ninjas nsiloulou du pasteur Ntumi, à l’issue d’un entretien lundi avec le président de l’Assemblée nationale, Isidore Mvouba.

M. Mvouba et la Représentante de l’UE ont échangé sur les questions bilatérales entre le Congo et cette institution.

Parmi les points abordés, la question des déplacés du Pool, le processus de leur réinsertion sociale et professionnelle, le retour de la paix dans ce département ravagé par les affres des violences.

"La situation du Pool est une question qui nous tient à cœur. Avec le président de l’Assemblée nationale, par ailleurs ressortissant de ce département, nous avons évoqué les solutions durables à cette crise. En plus des apports financiers et techniques, les populations victimes de cette crise doivent se soulager mentalement par une sorte d’échanges, de dialogue avec les ex-combattants Ninjas", a déclaré Mme Saskia de Lang.

Elle a également abordé avec Isidore Mvouba la question de la gouvernance.

Selon elle, le Congo doit matérialiser les différentes réformes sur la bonne gouvernance des ressources financières du pays, surtout celles destinées au bien-être des populations.

Cet objectif sous-tend la lutte contre la fraude, la corruption et la concussion, l’amélioration du climat des affaires afin de favoriser les investissements étrangers dans la création de l’emploi et lutter ainsi contre le chômage et la pauvreté au Congo.

