121 immigrés clandestins sauvés par la marine libyenne au large de Tripoli

30 Janvier 2018

Tripoli, Libye, 30 janvier (Infosplusgabon) - La marine libyenne a annoncé lundi avoir secouru 121 immigrés clandestins au large des côtes de la Libye, lors d'opérations de sauvetage de personnes en danger de mort sur la côte méditerranéenne dans un périple dangereux vers l'Europe.

Le bateau Sabrata de la Garde côtière du secteur de Tripoli a secouru 121 immigrants illégaux dont 12 femmes, 14 enfants et 95 hommes qui se trouvaient à bord d'un bateau pneumatique au nord de la région d'al-Qarabolli, au nord-est de Tripoli, a indiqué le Bureau d'information et de la marine libyenne.

Le Bureau d'information a ajouté, dans un communiqué publié sur sa page Facebook que les immigrés clandestins sont de 10 nationalités arabes et africaines, soulignant que les immigrants ont été amenés à la base navale de Tripoli au bout de six heures, après qu'on leur a fourni une assistance humanitaire et médicale en prélude à leur remise à l'Organe de lutte contre l'immigration clandestine de Tarik al-Seka à Tripoli.

La question de l'immigration clandestine s'est exacerbée depuis 2011, les trafiquants profitant du chaos qui règne en Libye pour transporter chaque année des dizaines de milliers de migrants vers l'Europe.

Pays à la fois de transit et de destination, la Libye est submergée par les flux incessants de vagues de migrants alors que le pays est confronté au chaos sécuritaire et à l'effondrement de l'Etat dans le sillage de la révolution du 17 février qui a renversé le régime de Mouammar Kadhafi.

