Nouvelle semaine de manifestations politiques au Togo à partir de mercredi

29 Janvier 2018

Lomé,Togo, 29 janvier (Infosplusgabon) - La coalition des partis politiques de l’opposition organise trois jours de manifestations cette semaine au Togo pour réclamer des réformes constitutionnelles et institutionnelles, a-t-on appris de sources proches des formations politiques ce lundi à Lomé.

Selon le nouveau calendrier rendu public, les manifestations auront lieu les mercredi, jeudi et samedi à Lomé et dans plusieurs villes de l’intérieur du pays.

De sources politiques, les négociations annoncées pour fin janvier ne pourraient pas se tenir à cause des tiraillements entre l’opposition et le pouvoir sur les questions de préalables et du médiateur.

La barre de cinq mois de contestation est déjà franchie. Les positions sur les réclamations au niveau de l’opposition n’ont pas bougé. Du côté du pouvoir, on digère mal un médiateur et on préfèrerait un dialogue entre Togolais tout court.

La question des réformes institutionnelles et constitutionnelles demeure la pierre angulaire de la crise qui secoue le Togo depuis août dernier. Une vingtaine de morts a été déjà enregistrée et les appels au dialogue sont restés lettres mortes, rappelle-t-on.

