Libye: le nouveau gouverneur de la BCL s’engage à réunifier la banque

Écrit par Antoine Lawson | 29 Janvier 2018

Tripoli, Libye, 29 janvier (Infosplusgabon) - Le gouverneur de la Banque centrale de Libye (BCL) nouvellement élu, Mohamed al-Chokri, a promis dimanche, de travailler dans le même contexte que la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC), en vue d’unir les deux banques centrales à Tripoli et Beidha (Est), assurant que la spéculation sur le marché noir de la monnaie nationale, le dinar, est un "mauvais commerce".

A l’issue de la cérémonie de prestation de serment devant 50 députés du Parlement à Tobrouk (Est) présents à la session de ce dimanche, M. al-Chokri a affirmé : "La Compagnie libyenne de pétrole s'est unie et vous avez vu l'impact positif sur l'économie libyenne et la performance de cette institution".

Il a rendu "un hommage sincère aux patriotes de la Compagnie pétrolière qui travaillent dur", ajoutant : "Nous leur promettons que nous travaillerons dans la même voie. Les deux institutions sont complémentaires, ce qui donne un message à notre peuple et à tout le monde que les institutions de l'Etat peuvent travailler efficacement et assurer la croissance et le bien-être du peuple libyen".

Il a exprimé son espoir que "le phénomène des files d'attente devant les banques sera résolu avec le règlement du problème de la liquidité", attribuant le taux élevé de l'inflation et des prix qui alourdit les charges des citoyens, aux "problèmes de taux de change et au manque de liquidité".

Il a décrit la spéculation sur le marché noir de la monnaie comme "un commerce bon marché, dont les victimes sont les catégories des revenus moyens et des pauvres". Il souligné aussi que c’est un commerce qui consacre "la politique de corruption".

Elu le 19 décembre dernier en tant que nouveau gouverneur de la Banque centrale de Libye en remplacement de Seddick al-Kebir, Mohamed al-Chokri est contesté par le Haut Conseil d’Etat, instance consultative de la transition, qui a estimé n’avoir pas été consulté comme le prévoit l’Accord politique.

