Burkina : l’opposition invite gouvernement et syndicats de l’éducation au respect du protocole d’accord signé dimanche

Ouagadougou, Burkina Faso, 29 janvier (Infosplusgabon) - L’opposition politique burkinabè a exhorté, lundi, le gouvernement et les syndicats de l’éducation au respect du protocole d’accord qu’ils ont signé dimanche, en évitant de justesse une année blanche.

Dans un communiqué publié ce lundi, l’opposition politique exhorte les différents acteurs au respect du protocole d’accord, afin d’éviter d’éventuels autres blocages.

Elle dit avoir suivi avec soulagement le dénouement de la crise du système éducatif.

L’opposition politique se réjouit du fait que cette crise, qui a duré quatre mois, ait enfin trouvé solution et ce, dans le dialogue, comme elle l’avait souhaité.

Elle félicite l’effort de médiation des autorités coutumières et religieuses, et l’initiative de l’Union nationale des associations des parents d’élèves du secondaire et du supérieur, selon le texte.

« L’opposition salue le sens du patriotisme des syndicats de l’éducation et note avec satisfaction que le gouvernement s’est montré ouvert au dialogue et à la concertation, et l’invite à poursuivre sur cette voie dans la gestion des autres crises sociales », précise le communiqué.

