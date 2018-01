Burkina : le procès du putsch de septembre 2015 s’ouvre le 27 février (Parquet)

Écrit par Antoine Lawson | 29 Janvier 2018

Ouagadougou, Burkina Faso, 29 janvier (Infosplusgabon) - Le procès du coup d’Etat manqué de septembre 2015 contre le régime de transition au Burkina Faso s’ouvre le 27 février prochain, a annoncé lundi, la justice militaire.

Selon le communiqué du parquet militaire, l’audience sera délocalisée dans la salle des banquets de Ouaga 2000 pour permettre au public d'y assister.

Le 16 septembre 2015, des militaires de l’ancienne garde de sécurité de l’ex-président Blaise Compaoré ont tenté de renverser le régime de transition.

Les putschistes, avec à leur tête le général Gilbert Diendéré, ont abandonné leur projet suite aux manifestations des populations et la mise en garde de l’armée loyaliste.

Cependant, 15 personnes ont été tuées et plus de cent autres blessées lors de ces manifestations.

Dans son communiqué, la justice militaire précise que M. Diendéré et quatre-vingt-trois autres personnes sont « accusés d’attentat à la sûreté de l’Etat, de meurtre, coups et blessures volontaires, dégradation volontaire de biens appartenant à autrui, trahison, incitation à commettre des actes contraires au règlement et à la discipline militaire, violence et voies de fait sur autrui, ou de complicité de ces infractions ».

