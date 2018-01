Suppression du visa entre le Burkina Faso et les Emirats arabes unis

29 Janvier 2018

Ouagadougou, Burkina Faso, 29 janvier (Infosplusgabon) - Le Burkina Faso et les Emirats arabes unis ont signé dimanche, à Addis-Abeba, un accord d’exemption de visa, affirme lundi, le service presse de la Présidence du Faso.

Selon un communiqué officiel, cet accord d’exemption signé entre les deux pays concerne les visas sur les passeports diplomatiques et de service, étant entendu qu’avec le passeport ordinaire, il y a déjà une facilité avec les Émirats arabes unis.

« Lorsque vous prenez un billet d’avion dans une agence ou une compagnie, c’est l’agence elle-même ou la compagnie qui se charge de livrer le visa de façon automatique pour les passeports ordinaires », a expliqué le ministre burkinabè des Affaires étrangères, Alpha Barry.

M. Barry a souligné qu’avec cette nouvelle facilité pour les passeports diplomatiques et de service, les fonctionnaires burkinabè et une certaine catégorie de personnes pourront voyager librement vers les Émirats Arabes unis et vice-versa.

L’application de la mesure est immédiate, a-t-il dit.

