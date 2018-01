Départ de Tahar Siala pour prendre part aux travaux préparatoire du 30ème sommet de l'Ua

28 Janvier 2018

Tripoli, Libye, 28 janvier (Infosplusgabon) - Le ministre des Affaires étrangères du gouvernement d'union nationale libyen, Mohamed Tahar Siala, a quitté Tripoli vendredi en direction de la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, pour participer au 30ème sommet de l'Union africaine (Ua), qui se tient sous le thème "Vaincre la corruption : une option durable de transformation de l’Afrique".

Le sommet examinera la réforme institutionnelle de l'Union africaine, l'examen des rapports sur le développement et les énergies renouvelables, les efforts pour soutenir la paix et la stabilité en Afrique ainsi que le partenariat avec les Nations unies pour renforcer les capacités dans les opérations de maintien de la paix, a indiqué une source diplomatique libyenne.

M. Siala aura, en marge du sommet, plusieurs discussions sur les dossiers relatifs aux affaires libyennes, ainsi que plusieurs réunions avec de hauts fonctionnaires de l'Union africaine et des organisations régionales et internationales participant au 30ème sommet de l'Union africaine en tant que partenaires des organisations internationales, selon le Bureau d'Information du ministère des Affaires étrangères.

Le sommet se tient au siège de l’Union africaine à Addis-Abeba, en Ethiopie, comme suit, selon un communiqué de l'Ua: les 22 et 23 janvier 2018, tenue de la 35ème session ordinaire du Comité des représentants permanents (Corep), suivie les 25 et 26 janvier de la 32ème session ordinaire du Conseil Exécutif pour se clôturer les 28 et 29 janvier par la 30ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union africaine.

