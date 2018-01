Le syndicat des journalistes dénonce les pressions contre les journalistes par les autorités

28 Janvier 2018

Tunis, Tunisie, 28 janvier (Infosplusgabon) - Le syndicat des journalistes tunisiens a dénoncé, dans un communiqué samedi, les pressions et menaces exercées par les autorités contre les correspondants de la presse internationale qui couvrent les évènements et les manifestations survenus dans le pays.

Intitulé ''le ministère de l'Intérieur reprend sa politique d'oppression contre les journalistes'', le communiqué a dénoncé les menaces exercées contre le correspondant de la chaîne américaine ''al-Hurra'' par des auxiliaires de la sécurité en civil alors qu'il couvrait un sit-in sur l'avenue Bourguiba à Tunis.

Un des auxiliaires de la sécurité a confisqué sa carte de presse et un autre arraché son téléphone portable pour l'empêcher de couvrir les actes de violence contre des manifestants.

Le syndicat a vigoureusement dénoncé le retour des violences contre les journalistes et fait porter au Premier ministre et au président de la République la responsabilité du respect par l'État de la liberté de la presse et des journalistes.

Le syndicat s'est dit préoccupé par ces pratiques qui rappellent l'époque du despotisme avant de mettre en garde le ministre tunisien de l'Intérieur, Lotfi Brahim, qui a une mauvaise réputation dans ses relations passées avec les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme.

Le syndicat a accusé M. Brahim d'avoir lancé ses auxiliaires contre les journalistes immédiatement après son arrivée à la tête du ministère.

Les journalistes tunisiens ont annoncé qu'ils vont informer le rapporteur spécial des Nations unies sur le renforcement et la protection de la liberté d'expression et d'opinion sur la situation du droit des journalistes d'exercer leur profession en Tunisie et lui demanderont de se rendre d'urgence en visite en Tunisie si ces violations contre la presse se poursuivaient.

