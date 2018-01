04 personnes décédées par empoisonnement à l'alcool frelaté, selon le ministère libyen de la Santé

28 Janvier 2018

Tripoli, Libye, 28 janvier (Infosplusgabon) - Quatre citoyens libyens sont décédés et trois autres ont perdu la vue par empoisonnement dû à la consommation de l'alcool frelaté, après l'admission de 12 malades à l'hôpital à Tripoli, a indiqué, dimanche, le ministère de la Santé du gouvernement d'union nationale.

Le Centre médical de Tripoli a admis, entre jeudi et samedi, 11 cas d'intoxication alcoolique, dont quatre sont décédés, trois cas frappés de cécité et cinq autres cas dans un état critique, a précisé, dans un communiqué, la salle des opérations centrales du ministère de la Santé.

Selon les statistiques publiées par la salle centrale, trois cas dans état critique ont été admis jeudi, tandis que cinq autres sont arrivés vendredi desquels deux sont morts et trois ont été frappés de cécité, alors que samedi, ce sont trois cas qui ont été hospitalisés dont deux sont décédés et un est toujours dans un état critique.

On rappelle qu'en 2013, une intoxication massive à l'alcool frelaté au méthanol avait provoqué le décès de plus de 100 personnes à Tripoli et l'hospitalisation de plus de 800 autres dans les différents hôpitaux de la Libye, certains ayant été évacués à l'étranger.

Officiellement interdite, la consommation de l'alcool donne lieu à un vaste trafic avec notamment des fabriques clandestines traditionnelles d'une boisson locale baptisée "boukha" , une sorte d'eau de vie distillée à partir de la fermentation de certains fruits comme les dates ou le raisin auquel peut être ajouté du méthanol, la rendant mortelle.

La Libye est confrontée depuis le renversement, en 2011, du régime de Mouammar Kadhafi et l'effondrement des structures de l'Etat, à un vaste trafic d'alcool, de stupéfiants et comprimés psychotropes importés de l'étranger. Une situation favorisée par le chaos sécuritaire dans le pays en l'absence d'organes sécuritaires étatiques capables d'imposer l'ordre et la discipline.

FIN/INFOSPLUSGABON/OLK/ GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon