Deux généraux impliqués dans l'affaire des bérets rouges bénéficient de la liberté provisoire au Mali

27 Janvier 2018

Bamako, Mali, 27 janvier (Infosplusgabon) - Les généraux de brigade Yamoussa Camara et Ibrahim Dahirou Dembélé, tous deux impliqués dans l’affaire de l’assassinat des bérets rouges, ont bénéficié de la liberté provisoire vendredi en fin d’après midi, a-t- appris de source judiciaire.

Le général Yamoussa Camara, ancien ministre de la Défense, et le général Dahirou Dembéle chef d'état-major général des forces armées maliennes, sous la transition en 2012, ont bénéficié de cette mesure en raison de leur état de santé, selon la même source.

Les deux généraux avaient été arrêtés en même temps que le chef de la junte, Amadou Aya Sanogo, qui avait chassé du pouvoir, en mars 2012, le président Amadou Toumani Touré qui avait fini par s'exiler au Sénégal.

Dans l'affaire dite des bérets rouges, les principaux accusés, Amadou Aya Sanogo et une dizaine d'autres miliaires croupissent en prison depuis quatre ans.

Ils sont accusés d'assassinats et de complicité d'assassinats sur une quinzaine de bérets rouges, corps d'élite de l'armée malienne dont était issu l'ancien président Amadou Toumani Touré, qui avaient tenté un contre coup d'Etat, peu de temps seulement après le coup d'Etat de la junte.

Les corps des bérets rouges, disparus sans explication de la part de la junte, avaient été découverts à Diago, village situé à 10 km de Kati (15 km de Bamako) dont le camp militaire abritait le QG de la junte militaire.

Après les élections présidentielles de 2013 et l'arrivée au pouvoir de Ibrahim Boubacar Kéita, le chef de la junte et certains de ses compagnons ont été arrêtés.

Malgré la mobilisation, ces derniers temps, de leurs épouses pour leur libération, ces militaires restent toujours en prison et attendent d'être jugés.

Un procès avait été ouvert à Sikasso, il y a plus d'une année et reporté sine die. Depuis plus rien.

