Bensouda réclame le commandant Mahmoud al-Warfelli, objet d'un mandat de la Cpi

26 Janvier 2018

Tripoli, Libye, 26 janvier (Infosplusgabon) - La Procureure de la Cour pénale internationale (Cpi), Fatou Bensouda, a demandé la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour arrêter le commandant Mahmoud al-Warfali et de le remettre immédiatement à la Cpi, exhortant le chef de l'armée nationale libyenne, le maréchal Khalifa Haftar, "en sa qualité de chef d'al-Warfeli", de travailler avec les autorités libyennes afin d'arrêter le suspect.

Une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux montrant 10 hommes agenouillés à l’endroit où ont eu lieu les explosions des deux voitures piégées ayant fait 37 morts et 87 blessés à Benghazi et exécuté par balles par l’officier de l’armée nationale libyenne, Mahmoud al-Warfelli, objet d’un mandat de la Cpi pour d’autres exécutions sommaires.

Mme Bensouda a indiqué dans un communiqué: "Je réitère mon appel à tous les Etats, y compris les membres du Conseil de sécurité des Nations unies, à soutenir la Libye pour faciliter l'arrestation d'al-Warfali et de le remettre à la cour".

La Procureure de la Cour pénale internationale a condamné les récentes violences en Libye, représentée par le double attentat devant la mosquée à Benghazi, tuant 37 et blessant 87 autres.

Elle a ajouté que "depuis le 15 août, 2017, il y a une ordonnance d'arrestation rendue par la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale suite au mandat contre al-Warfelli pour son implication directe dans sept incidents en 2016 et 2017, dans lesquels 33 personnes ont été exécutées".

Elle a noté que "le 24 janvier 2018, la Mission des Nations unies en Libye a exprimé son inquiétude à l'égard d'incidents d'exécutions sommaires qui ont été marqués par la brutalité et les atrocités à Benghazi", exigeant l'extradition d'al-Warfelli immédiatement à la cour et la prise en compte de ces appels pour prendre des mesures concrètes afin d'en assurer le suivi".

La Procureure a exhorté, une nouvelle fois, le commandant général de l'armée, le maréchal Khalifa Haftar, "en sa qualité de chef d'al-Warfali, de tenir compte de mon appel fait à l'armée nationale libyenne de collaborer avec les autorités libyennes afin d'arrêter le suspect immédiatement et de le remettre à la Cour pénale internationale".

Elle a souligné que "le tourbillon horrible de la violence et l'impunité en Libye ne peuvent pas être autorisés ni se poursuivre, au nom du peuple libyen, de la paix et de la stabilité dans le pays et dans la région".

FIN/INFOSPLUSGABON/PDF/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon