L’Égypte doit mettre un terme aux exécutions, selon des experts en droits de l'homme de l'Onu

26 Janvier 2018

Genève, Suisse, 26 janvier (Infosplusgabon) - Un groupe d'experts onusiens en matière de droits de l'homme a exhorté l’Égypte, vendredi, à mettre un terme aux exécutions en instance suite aux allégations répétées de procès inéquitables.

“Nous sommes particulièrement préoccupés par une succession de peines capitales infligées sur la base de preuves obtenues par suite de torture ou de sévices souvent durant une période de disparitions forcées”, ont indiqué les experts dans un communiqué conjoint.

“Nous avons soulevé plusieurs cas spécifiques avec les autorités égyptiennes et continuons d'en recevoir d'autres. A la lumière des persistantes et graves allégations, nous exhortons le gouvernement à mettre un terme aux exécutions en instance.

“Les autorités devraient veiller à ce que les peines de mort soient revues et les cas où les verdicts reposent sur des procès inéquitables preuves et s'assurer que les condamnés soient jugés à nouveau en conformité avec les obligations en matière de droits de l'homme en vigueur en Égypte”.

Les experts onusiens en droits de l'homme sont membres de ce que l'on appelle la Commission des procédures spéciales en droits de l'homme (Special Procedures of the Human Rights Council), la plus grande instance indépendante d'experts indépendants du système des Nations unies en matière de droits de l'homme. Ils sont indépendants de tout gouvernement ou organisation et siègent à titre personnel.

Les experts ont souligné, dans leur communiqué, que la peine ne pourrait être appliquée qu'en cas de crimes et après une procédure juridique qui a respecté toutes les garanties pour un procès équitable.

“La peine capitale viole la dignité humaine”, ont-ils ajouté, “et pourrait être considérée comme un traitement ou une punition cruelle, inhumaine ou dégradante”.

Le groupe a également indiqué: “Nous encourageons les autorités égyptiennes à envisager un moratoire à la peine capitale et une éventuelle abolition”.

En juin une 2017, quatre experts onusiens avaient exhorté l’Égypte à mettre un terme à l'exécution de six hommes condamnés à la peine capitale à l'issue de procès inéquitables. Ils courent toujours le risque d'une exécution.

Les experts avaient adressé une correspondance au gouvernement égyptien pour solliciter une clarification sur cette affaire.

