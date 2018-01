Mauritanie : Bilan sécuritaire du gouvernement depuis 2015

26 Janvier 2018

Nouakchott, Mauritanie, 26 janvier (Infosplusgabon) - Le Premier ministre mauritanien, Yahya Ould Hademine, a livré vendredi, le bilan sécuritaire de son gouvernement sur les trois dernières années devant l’Assemblée nationale, dans le cadre de la Déclaration de Politique Générale (DPG), présentée conformément à l’article 73 de la Constitution.

Selon le Premier ministre, le défi sécuritaire a été relevé suivant une approche rigoureuse et responsable en tenant compte des différentes causes de l’insécurité et de ses dimensions nationales et transfrontalières.

"Les forces armées et de sécurité ont été dotées de moyens appropriées pour préserver la sûreté et éradiquer toutes les formes de menace. Elles sont devenues opérationnelles, avec une capacité d’intervention renforcées, à travers le recrutement de nouveaux effectifs et l’acquisition de matériels", a-t-il dit.

M. Ould Hademine a fait également remarquer que la sécurité transfrontalière a été également renforcée avec l’ouverture de 14 nouveaux postes frontaliers équipés de matériels nécessaires et connectés au système biométrique national.

Sur un plan plus général, il a expliqué que le gouvernement a travaillé à la mise en œuvre d’une politique axée sur la consolidation des fondements de l’Etat, l’amélioration de la gouvernance des affaires publiques et la construction d’une économie compétitive, capable de soutenir une croissance durable permettant l’élargissement de l’accès aux services de base.

