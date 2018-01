Soudan : Formation du "Haut Conseil pour la paix" pour instaurer et consolider la paix dans le pays

26 Janvier 2018

Khartoum, Soudan, 26 janvier (Infosplusgabon) - Le président Omar El-Béchir du Soudan a formé un organe présidentiel fort, le Haut Conseil pour la paix (HCP), qui a pour mission d'instaurer et de consolider la paix dans le pays.

Selon la presse officielle, dont Radio Omdurman, ce vendredi, le HCP va avoir pour tâche d'intensifier les efforts pour rétablir la paix dans les zones de guerre (Darfour, Kordofan Sud et Nil Bleu) et de diffuser une culture de paix parmi les citoyens.

Le HCP va soutenir les efforts et programmes des organismes et organisations oeuvrant pour la paix en vue d'apporter une aide à ceux qui ont en besoin, en accord avec les Nations Unies et les pays donateurs dans les régions contrôlées par les rebelles, par des corridors sécurisés.

Il va également tenter de poursuivre le dialogue avec les mouvements rebelles pour les persuader de se joindre au processus de paix, d'obtenir une aide internationale pour aider aux efforts pour le rapatriement volontaire et la réinstallation des réfugiés et des déplacés internes, en plus de contribuer aux autres efforts pour résoudre les conflits tribaux.

Le HCP est présidé par le président El-Béchir lui-même et composé de 105 membres incluant les deux vice-présidents, les quatre assistants présidentiels, le Président de l'Assemblée nationale, 15 ministres, sept gouverneurs des Etats du Darfour, du Kordofan Sud et du Nil Bleu (les zones de guerre), le directeur général des services de renseignements et de sécurité, 16 femmes, des chefs de plusieurs partis pro-gouvernementaux et plusieurs personnalités, dont des responsables religieux et de sectes soufies.

La formation de ce conseil intervient seulement une semaine avant un round prévu de négociations entre le gouvernement du Soudan et les chefs des mouvements rebelles qui n'ont pas signé l'accord de paix avec Khartoum et qui sont qualifiés par la presse officielle de mouvements "obstacles".

Les négociations se tiendront dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, le 02 février, sous les auspices de l'Union africaine et la présidence de l'ex-président sud-africain, Thabo Mbeki.

Le président Béchir a auparavant formé cinq conseils souverains -- le Conseil des affaires présidentielles, le Conseil macro-économique national, le Conseil national pour l'information, le Conseil national pour la politique étrangère et le Conseil national pour la paix et l'unité.

Il va présider chacun de ces conseils qui vont compter parmi leurs membres les vice-présidents et les assistants présidentiels, entre autres.

Selon des décrets présidentiels, ces conseils vont suivre l'ensemble des avancées des organes d'Etat et superviser la mise en oeuvre de la Conférence du dialogue national sur la paix, l'unité, l'économie, la politique étrangère et l'information.

Les analystes estiment que cette initiative du président Béchir vise à rassembler toutes les parties de ce processus de paix prolongé en un organe de coordination puissant, afin de garantir l'application des conclusions et d'avoir un organe de prise de décision unique.

