Des hommes armés braquent un véhicule de touristes espagnols au sud du Sénégal

26 Janvier 2018

Ziguinchor, Sénégal, 26 janvier (Infosplusgabon) - Une bande d'hommes armés de fusils a braqué un véhicule transportant des touristes espagnols ce jeudi après-midi vers 15h, sur l'axe Bignona-Diouloulou, entre les villages de Karong et de Kataba, à environ 70 km au nord-ouest de Ziguinchor, au sud du Sénégal, a-t-on appris de sources concordantes.

Selon ces sources, les assaillants ont conduit dans la brousse les ressortissants espagnols qui étaient au nombre de quatre, un homme et trois femmes, et leur guide sénégalais tout comme le chauffeur du véhicule puis ils les ont dépouillés de tous leurs biens avant de violer les trois femmes. Ils auraient notamment emporté une somme de 4 400 euros et une autre de 315 000 F CFA, renseignent ces sources qui soulignent que l'une des femmes violées aurait été conduite après dans un centre de santé de la zone pour des soins.

Alertée, une patrouille de l'armée sénégalaise se serait lancée à la trousse des assaillants pour tenter de mettre la main sur eux, mais jusqu'aux dernières nouvelles, elle n'aurait vu aucune de leurs traces.

Ce braquage est le quatrième incident du genre enregistré dans la région depuis l'attaque meurtrière de la forêt des Bayottes du 6 janvier courant, rappelle-t-on. Une situation qui commence à susciter des inquiétudes chez les populations de la région qui craignent de plus en plus un réveil du conflit casamançais.

