Des membres du Bundestag bientôt en visite en Libye

26 Janvier 2018

Tripoli, Libye, 26 janvier (Infosplusgabon) - L'ambassadeur d'Allemagne en Libye, Christian Pock, a, lors d'un entretien jeudi à Tripoli avec le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, fait part du désir des membres du Bundestag (parlement allemand) d'effectuer une visite en Libye, assurant la volonté de Berlin de développer la coopération entre les deux pays.

L'ambassadeur d'Allemagne a exprimé aussi la volonté de son pays de fournir le soutien nécessaire à la réussite du processus électoral qui doit avoir lieu avant la fin de cette année, selon la feuille de route présentée par l'envoyé des Nations unies, Ghassan Salamé, a indiqué le Bureau d'information du président du Conseil présidentiel du gouvernement de l'Accord national par sa page Facebook.

Au cours de sa rencontre avec M. al-Sarraj, M. Christian Pock a souligné que "les procédures pour la reprise du travail de l'ambassade d'Allemagne à partir de la capitale Tripoli pour cette année, ont commencé".

Pour sa part, M. al-Sarraj a salué les efforts déployés par Christian Pock pour développer les relations entre la Libye et l'Allemagne. Il a également salué le retour des activités de l'ambassade allemande à Tripoli.

M. al-Sarraj a mis l'accent sur l'amélioration de la situation sécuritaire", saluant la visite attendue de la délégation parlementaire allemande en Libye et l'importance du transfert d'expériences et de compétences entre les institutions législatives des deux pays.

Par ailleurs, M. al-Sarraj a indiqué que "le gouvernement a fourni tout le soutien à la Commission électorale pour effectuer son travail de manière optimale", soulignant que les élections ont besoin d'une volonté politique permettant la promulgation de la loi électorale.

La réunion a regroupé du côté libyen, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale au sein du gouvernement de réconciliation nationale, Mohamed Tahar Siala, le conseiller politique du président du Conseil présidentiel, Taher al-Sunni, le Conseiller médias du président du Conseil présidentiel, Hassan al-Huni, et du côté allemand, le conseiller politique à l'ambassade, Daniel Zakrevski, et conseiller militaire, Frank Izza.

FIN/INFOSPLUSGABON/AAT/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon