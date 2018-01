MainOne va fournir des services d'accès à Internet au Réseau d'éducation et de recherche en Afrique

26 Janvier 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 26 janvier (Infosplusgabon) - Le fournisseur de solutions de centres de données et de connectivité, MainOne, a signé un contrat d'une durée de 15 ans avec le Réseau d’éducation et de recherche de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (Wacren) pour fournir des services d’accès à Internet haut débit, a annoncé, jeudi, un communiqué.

Dans le cadre de l'exécution de ce contrat consécutif à un processus d'appel d'offres, Wacren, l’organisation régionale pour les réseaux d’éducation et de recherche (Rer) qui facilite les interconnexions entre les Rer nationaux en Afrique centrale et de l’Ouest, fera appel aux services de données par dorsale à haut débit de MainOne afin de garantir l'accès à Internet aux écoles, aux collèges et aux universités, ainsi qu’à la recherche et à l’ensemble de la communauté académique de cette zone géographique.

Ce contrat s’inscrit dans le cadre du programme AfricaConnect2 et devrait permettre d’exploiter le câble sous-marin de MainOne en libre accès pour apporter des améliorations en matière d’éducation, tirer profit des Technologies de l’information et de la communication (Tic) et soutenir la disponibilité des ressources éducatives libres, intégrer des formations à distance et renforcer l’utilisation des Massive Open Online Courses (Mooc), tout en démocratisant l’apprentissage.

Le président-directeur général de Wacren, Boubakar Barry, a souligné l’importance de connecter la région à des services de connectivité haut débit afin de favoriser une meilleure collaboration entre ses membres et avec d’autres collègues professionnels d’autres régions du monde.

Il a confirmé la position de Wacren visant à soutenir les principaux réseaux d’éducation et de recherche en Afrique.

"Il s’agit d’une étape importante pour les Rer et les communautés académiques d'Afrique centrale et de l’Ouest. Nous veillerons à ce que nos membres soient mieux équipés pour fournir des services de recherche et d’éducation de haute qualité", a précisé M. Barry.

Pour le président-directeur général de MainOne, Funke Opeke, ce contrat avec Wacren exploite leurs capacités et leur offre l’opportunité de connecter toutes les institutions de recherche et d’éducation d’Afrique de l’Ouest entre elles et avec le reste du monde.

La solution de connectivité à Internet fiable fournie par MainOne garantit un réseau de données de haute capacité durable aux institutions d’éducation et de recherche dans la région.

Elle fournit déjà des solutions de connectivité à plus de 20 établissements d’enseignement supérieur en Afrique de l’Ouest.

AfricaConnect2 est un projet de connectivité panafricain financé par l’Union européenne (Ue) qui a pour but de soutenir le développement et la consolidation des réseaux Internet régionaux haute capacité pour la recherche et l’éducation en Afrique, ainsi que leur interconnexion avec le réseau paneuropéen GÉANT, créant ainsi une passerelle continentale pour une recherche et une éducation collaboratives en Afrique et au-delà de ses frontières.

