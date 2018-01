L'agence américaine salue les progrès réalisés en un an en Gambie

26 Janvier 2018

Banjul, Gambie, 26 janvier (Infosplusgabon) - M. Thomas Kelly, le vice-président du département de politique et d'évaluation du Millénium Challenge du gouvernement américain (Millenium challenge corporation, Mcc), a salué le niveau des progrès obtenus en Gambie au cours de l'année écoulée.

M. Kelly s'exprimait au cours d'une conférence de presse tenue mercredi à Banjul à l'issue de la première visite en Gambie de membres du Conseil d'administration du Mcc.

Le Conseil d'administration du Mcc a choisi la Gambie pour un petit programme de subvention axé sur les réformes politiques et institutionnelles.

Selon M. Kelly, la Gambie est sur la bonne voie et il a déclaré que “ à bien des égards, le choix de la Gambie par le Conseil traduit la reconnaissance de ce progrès. La Gambie a connu une amélioration au plan de la gouvernance démocratique. Nous essayons d'établir une croissance durable et nous essayons de mettre en place une fondation pour une croissance durable à moyen et long termes et nous essayons de veiller à ce que le gouvernement gambien ne perde pas l'horizon de vue et ait une vision à long terme de là où nous voulons aller''.

Il a déclaré que l'agence est spécialisée dans l'offre d'assistance aux pays afin de les aider à réaliser la croissance économique et la réduction de la pauvreté.

Il a déclaré: “Le Mcc est une agence spécialisée du gouvernement des États-unis qui travaille avec les pays ayant une bonne gouvernance démocratique et une bonne gouvernance économique.

“Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour lancer un nouveau programme avec le gouvernement gambien. En décembre 2017, notre conseil d'administration avait choisi la Gambie comme pays éligible pour une subvention, un programme de prêt est un programme technique consistant en des prêts octroyés par le gouvernement des États-unis dans le but d'appuyer les réformes politiques et institutionnelles et d'aider le gouvernement à mener ses propres réformes dans les domaines qui lui permettront d'atteindre une croissance économique rapide.

"C'est une occasion pour magnifier les avancées en matière de démocratie en Gambie qui a réussi à organiser une élection démocratique en 2016 dont le résultat est le transfert démocratique du pouvoir pour la première fois en plus de deux décennies”.

Il a déclaré: “Cette nouvelle collaboration offre également à la Gambie et aux États-unis une occasion de renforcer leurs relations autour des objectifs communs de réduction de la pauvreté et de croissance économique plus rapide”.

Et il en outre ajouté: “Nous sommes venus dans ce pays pour rencontrer les membres du gouvernement, de la société civile et du secteur privé afin de lancer un processus d'identification des secteurs prioritaires dans le cadre de l'assistance du Mcc”.

