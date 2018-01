Attaque de Bofa (Sénégal): ''L'enquête a fourni des preuves intangibles et avérées qui aideront le juge'', selon un gendarme

26 Janvier 2018

Ziguinchor, Sénégal, 26 janvier (Infosplusgabon) - La gendarmerie sénégalaise, qui a mené l'enquête en vue de retrouver les auteurs de la tuerie de la forêt de Bofa, au sud de Ziguinchor, dispose de preuves tangibles et avérées qui aideront le juge à asseoir sa conviction sur l'implication ou non d'un mouvement rebelle dans cette attaque, a déclaré, jeudi à Ziguinchor, le lieutenant-colonel Issa Diack qui a coordonné cette enquête.

Le lieutenant-colonel colonel Issa Diack s'adressait à la presse aux côtés du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Ziguinchor qui donnait des précisions sur les personnes arrêtées et inculpées dans le cadre de ce massacre.

''Les éléments de preuves fournis par l'enquête aideront certainement à asseoir la conviction du juge sur l'implication ou la non-implication de mouvement rebelle quelconque dans la tuerie de Bofa Bayotte'', a t-il indiqué, révélant que l'enquête liée à cette tuerie n'est pas encore terminée, par conséquent, il ne peut pas en dire plus.

''L'enquête n'étant pas encore clôturée, et pour des raisons évidentes de confidentialités mais également de projections pour l'avenir, nous sommes au regret de ne pas pouvoir en dire plus que ce que le procureur de la République a livré tout à l'heure'', relève-t-il.

Par ailleurs, il a rajouté que l'enquête a été menée sous la coordination du haut commandant de la gendarmerie par diverses composantes.

''L'enquête que nous venons de boucler a été entamée dès que la gendarmerie nationale a eu connaissance des faits. Le haut commandant de la gendarmerie nationale a alors décidé d'engager la section de recherches pour venir appuyer les enquêteurs de la Légion de gendarmerie sud qui avait commencé à poser des jalons sûrs et très concrets allant dans le sens de la manifestation de la vérité. Le général de corps d'armée, haut commandant de la gendarmerie, a alors engagé, en un temps record, les moyens et matériels et appropriés qui ont conduit aujourd'hui à l'arrestation de 24 personnes.

" Les opérations ont été menées sous la coordination du haut commandant de la gendarmerie nationale et ces opérations ont regroupé plusieurs composantes de l'arbre, à savoir la Légion de gendarmerie sud qui nous accueille aujourd'hui, la section de recherches de Dakar, la légion de gendarmerie d'intervention (Lgi), le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale (Gign) et le peloton spécial d'intervention de la gendarmerie nationale, basé en légion sud (Ziguinchor)'', a-t-il précisé, soulignant, au passage, que lorsqu'il s'est agi d'opérer l'interpellation des premiers suspects, ils ont bénéficié du soutien bienveillant de l'armée qui a assuré la couverture sud du dispositif de la gendarmerie au moment de l'intervention.

