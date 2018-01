Des pluies torrentielles sur l’Île Maurice

25 Janvier 2018

Port-Louis, Maurice, 25 janvier (Infosplusgabon) - Des pluies torrentielles s’abattent depuis mercredi soir sur toute l’Île Maurice, inondant des centaines de maisons dans plusieurs régions, a-t-on constaté sur place.

Tôt ce jeudi, la Station météorologique mauricienne a émis un avis de pluies torrentielles pour toute la journée et la pluviométrie enregistrée dans plusieurs régions dépasse la centaine de millimètres.

Ainsi, tous les établissements scolaires, de même que les bureaux de la Fonction publique, sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Certaines entreprises du secteur privé n’ont pas ouvert leurs portes ce matin, mais les banques restent ouvertes.

Plusieurs routes sont impraticables et le transport public fonctionne au ralenti.

Les services des pompiers et ceux de la Police sont mobilisés et sont intervenus des dizaines de fois, ce jeudi, pour sauver des personnes des eaux. Jusqu'ici, on déplore quelques blessés.

L’avis des pluies torrentielles restera en vigueur, selon la météo, jusqu’à tard dans l’après-midi.

